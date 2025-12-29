Відео
Справжня зимова казка на свята — якою буде погода впродовж тижня

29 грудня 2025 08:52
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на тиждень з 29 грудня до 4 січня — прогноз від синоптиків
Дівчата ліплять сніговика. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

На Новий рік 31 грудня та в перші дні січня в Україні буде нестійка зимова погода під впливом серії циклонів, що надходитимуть із півночі. Синоптики прогнозують масивні снігопади, мокрий сніг і помірні морози.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні з 29 грудня до 4 січня

Синоптики пояснили, що через циклони над Східною Європою найближчими днями на території України збережеться класична зимова погода. Майже щодня у більшості областях України будуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. В окремі періоди можливе посилення вітру з поривами до 20-22 м/с, а також утвориться ожеледиця на дорогах.

У понеділок, 29 грудня, в Україні через циклон очікується сніг і мокрий сніг, місцями можуть бути хуртовини. Синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах через ожеледицю. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, на Правобережжі подекуди пориви до 17-22 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °C, вдень -4...+1 °C.

null
Температурна карта України 29 грудня. Фото: Метеопост

У вівторок, 30 грудня, сніг очікується по всій території країни. Вітер буде західний та північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме -3...-8 °C, у Карпатах будуть морози -10...-14 °C. Удень температура повітря зміниться до -1...-6 °C, у південних регіонах і на Закарпатті — близько 0 °C.

null
Температурна карта України 30 грудня. Фото: Метеопост

У середу, 31 грудня, Україна залишатиметься під впливом малорухомого циклону. У більшості областей прогнозується невеликий сніг, у Криму місцями можливий дощ. На дорогах утвориться ожеледиця. Вітер переважно буде західного напрямку, 7-12 м/с. Вночі температура знизиться до -7...-12 °C, у Карпатах буде міцний мороз до -16 °C. Вдень очікується -4...-10 °C, у південних областях і Криму -3...+2 °C.

null
Температурна карта України 31 грудня. Фото: Метеопост

У четвер, 1 січня, у західних і північних областях, а також у Криму місцями проходитиме невеликий сніг. У південно-східній частині країни натомість опадів не прогнозують. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер віятиме у західному і південно-західному напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У нічні години температура коливатиметься в межах -8...-13 °C, у Карпатах і на Прикарпатті утримуватимуться міцні морози до -14...-19 °C. Удень по території України загалом очікується -4...-9 °C, на півдні буде тепліше: -4...+1 °C.

null
Температурна карта України 1 січня. Фото: Метеопост

У п’ятницю, 2 січня, вночі в західних регіонах, а вдень також у північних, центральних і північно-східних областях буде снігопад, місцями хуртовини. Подекуди випаде мокрий сніг, а на дорогах утвориться ожеледиця. Вітер цього дня буде південний і південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, південних і західних областях місцями можливі пориви до 15–17 м/с. Вночі температура становитиме -7...-12 °C, на Лівобережжі місцями вдарять морози до -13...-17 °C. Удень очікується -2...-7 °C, у південних регіонах і на Прикарпатті різко потепліє і стовпчики термометра показуватимуть близько 0 °C.

null
Температурна карта України 2 січня. Фото: Метеопост

У суботу, 3 січня, в Україну повернеться потепління. Тож вдень у центральних, південних і місцями східних регіонах пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на півдні з дощем. Подекуди можливе налипання мокрого снігу та туман. Вітер південний і південно-західний, 5–10 м/с, у південно-західних районах змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі температура коливатиметься від 0 до -7 °C, удень — у межах -3...+2 °C.

null
Температурна карта України 3 січня. Фото: Метеопост

У неділю, 4 січня, атмосферні фронти спричинять помірні, а місцями значні опади на Лівобережжі України. Синоптиками прогнозуються сніг і мокрий сніг, на півдні можливі навіть дощі. У західних регіонах очікується невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме загалом -4...-9 °C, у південних і південно-східних областях температура повітря прогріється до -4...+1 °C.

Нагадаємо, стало відомо, які дні в грудні будуть з магнітними бурями.

Також раніше синоптики склали прогноз зими в Україні на 2025-2026 роки та пояснили, чи чекати міцних морозів та рясних снігопадів.

погода сніг морози синоптик прогноз погоди погода в Україні Новий рік 2026
