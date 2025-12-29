Видео
Диденко предупредила об арктическом похолодании в Украине

Диденко предупредила об арктическом похолодании в Украине

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:18
В Украину идет арктическое похолодание - прогноз погоды от Диденко
Мужчина идет сквозь метель. Фото: Новини.LIVE

В Украину на новогодние праздники идет воздушная масса арктического происхождения. Завтра, 30-го декабря, сутки будут переходными, а 31-го декабря и 1-го января — морозная погода в Украине усилится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook в понедельник, 29 декабря.

Читайте также:

Погода в Украине от Диденко

Завтра, 30-го декабря, ночью будет -2...-6 °C, а завтра днем +1...-3 °C. Периодически будет идти небольшой снег, а на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, западный, порывистый, в западных областях. В Житомирской, Винницкой и Черниговской областях возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Діденко попередила про арктичне похолодання в Україні - фото 1
Сообщение Диденко в Telegram. Фото: скриншот

"А теперь — внимание! 31-го декабря и 1-го января морозы в Украине усилятся", — отмечает Диденко.

Ночью между 31-м декабря и 1-м январем будет до -7...-14 °C, днем — до -2...-7 °C. Периодически в течение этих двух суток будет идти снег. Потепление в Украине ожидается с 3-го января.

Напомним, что синоптики Meteoprog сообщили, что на Новый год 31 декабря и в первые дни января в Украине будет неустойчивая зимняя погода. Они прогнозируют массивные снегопады, мокрый снег и умеренные морозы.

Ранее мы также информировали, что зима 2025-2026 годов отметится необычными температурными колебаниями. Прогнозы синоптиков говорят о том, что зима может удивить украинцев.

