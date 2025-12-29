Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Діденко попередила про арктичне похолодання в Україні arrow

Діденко попередила про арктичне похолодання в Україні

29 грудня 2025 20:18
Руслан Кулєшов - редактор
Руслан Кулєшов
редактор
В Україну йде арктичне похолодання – прогноз погоди від Діденко
Чоловік йде крізь завірюху. Фото: Новини.LIVE
Руслан Кулєшов - редактор
Руслан Кулєшов
редактор

В Україну на новорічні свята йде повітряна маса арктичного походження. Завтра, 30-го грудня, доба буде перехідною, а 31-го грудня та 1-го січня — морозна погода в Україні посилиться.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 29 грудня.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні від Діденко

Завтра, 30-го грудня, вночі буде -2..-6 °C, а завтра вдень +1…-3 °C. Періодично буде йти невеликий сніг, а на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, рвучкий, у західних областях. На Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Діденко попередила про арктичне похолодання в Україні - фото 1
Допис Діденко у Telegram. Фото: скриншот

"А тепер — увага! 31-го грудня та 1-го січня морози в Україні посиляться", — зазначає Діденко.

Вночі між 31-м груднем та 1-м січнем буде до -7…-14 °C, в вдень — до -2…-7 °C. Періодично на протязі цих двох діб буде йти сніг. Потепління в Україні очікується з 3-го січня.

Нагадаємо, що  синоптики Meteoprog повідомили, що на Новий рік 31 грудня та в перші дні січня в Україні буде нестійка зимова погода. Вони прогнозують масивні снігопади, мокрий сніг і помірні морози.

Раніше ми також інформували, що зима 2025–2026 років відзначиться незвичними температурними коливаннями. Прогнози синоптиків  кажуть про те, що зима може здивувати українців.

погода прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:40 Чи з'явиться розшук ТЦК автоматично через рік після ВЛК

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:23 Трамп оцінив розмову із Путіним щодо війни в Україні

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

21:07 Для ФОПів відтермінували важливу умову — що зможуть робити

Закінчення війни та ЗСУ мирного часу, — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Закінчення війни та ЗСУ мирного часу, — інтерв'ю Подоляка

20:46 Трамп прокоментував заяви Кремля про "удар" по резиденції Путіна

20:46 Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

20:35 Черги на кордоні — де водіям потрібно чекати найдовше

20:33 НАБУ викрило злочинну групу у ВР — п’ять нардепів під підозрою

20:31 Миколенко може вибрати несподіваний варіант розвитку кар'єри

21:40 Чи з'явиться розшук ТЦК автоматично через рік після ВЛК

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:23 Трамп оцінив розмову із Путіним щодо війни в Україні

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

21:07 Для ФОПів відтермінували важливу умову — що зможуть робити

Закінчення війни та ЗСУ мирного часу, — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Закінчення війни та ЗСУ мирного часу, — інтерв'ю Подоляка

20:46 Трамп прокоментував заяви Кремля про "удар" по резиденції Путіна

20:46 Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

20:35 Черги на кордоні — де водіям потрібно чекати найдовше

20:33 НАБУ викрило злочинну групу у ВР — п’ять нардепів під підозрою

20:31 Миколенко може вибрати несподіваний варіант розвитку кар'єри

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

26 грудня

21:33 Відключення світла в Одесі — як городяни адаптуються до викликів

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Text

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

17 грудня 2025

02:54"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

24 грудня 2025

23:54 Українцям виплачуватимуть нову компенсацію — хто й за що отримає

21 грудня 2025

17:45 Статус УБД — які пільги матимуть військовослужбовці з 1 січня

19 грудня 2025

01:04 Маринована скумбрія — за цим рецептом смачніше червоної риби

22 грудня 2025

16:25 Масова демобілізація — хто має ухвалити рішення

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації