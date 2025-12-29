В Україну йде арктичне похолодання – прогноз погоди від Діденко

Чоловік йде крізь завірюху. Фото: Новини.LIVE

В Україну на новорічні свята йде повітряна маса арктичного походження. Завтра, 30-го грудня, доба буде перехідною, а 31-го грудня та 1-го січня — морозна погода в Україні посилиться.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 29 грудня.

Погода в Україні від Діденко

Завтра, 30-го грудня, вночі буде -2..-6 °C, а завтра вдень +1…-3 °C. Періодично буде йти невеликий сніг, а на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, рвучкий, у західних областях. На Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

"А тепер — увага! 31-го грудня та 1-го січня морози в Україні посиляться", — зазначає Діденко.

Вночі між 31-м груднем та 1-м січнем буде до -7…-14 °C, в вдень — до -2…-7 °C. Періодично на протязі цих двох діб буде йти сніг. Потепління в Україні очікується з 3-го січня.

Нагадаємо, що синоптики Meteoprog повідомили, що на Новий рік 31 грудня та в перші дні січня в Україні буде нестійка зимова погода. Вони прогнозують масивні снігопади, мокрий сніг і помірні морози.

Раніше ми також інформували, що зима 2025–2026 років відзначиться незвичними температурними коливаннями. Прогнози синоптиків кажуть про те, що зима може здивувати українців.