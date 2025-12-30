Відео
Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні

Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 11:15
Яким буде січень 2026 року — прогноз погоди
Люди йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Чи очікувати опадів у січні Яка погода характерна для січня

У січні середня місячна температура в Україні очікується від -1 °C до -7 °C. Це на 1,5 градуса нижче від норми. Кількість опадів прогнозується у межах звичайних показників.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Чи очікувати опадів у січні

"Місячна  кількість  опадів  очікується  28–79 мм, що в  межах норми (80–100%)", — йдеться в повідомленні.

Яка погода характерна для січня

Середня місячна температура повітря у січні становить 0...-6 °C. Для Криму характерні -1...+4 °C.

Абсолютний мінімум температури в січні становить -27,0...-38,2 °C. У Луганській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській та Львівській областях — -39,0...-41,9 °C, в Криму та на Одещині місцями -13,2...-23,0 °C.

"Абсолютний максимум температури +10,3...+18,4 °С, а в Криму до +20,8 °С). У Чернігівській, Сумській, Закарпатській та східних областях місцями +7,8...+9,7 °С", — повідомляють в Укргідрометцентрі.

Середня місячна кількість опадів у січні зазвичай 26–55 мм (на Закарпатті до 89 мм), на високогір᾿ї Карпат та Кримських гір до 125 мм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода на Новий рік.

Крім того, синоптики попереджали про арктичне похолодання.

