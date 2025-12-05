Видео
Без дождей, но с похолоданием — прогноз погоды на сегодня

5 декабря 2025 06:25
Светлана Силенко - Редактор
Синоптики прогнозируют на пятницу погоду без осадков — какой будет температура
Молодые люди гуляют по зимнему парку. Иллюстративное фото: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Синоптики прогнозируют на сегодня, 5 декабря, вполне умеренную погоду и без осадков. Ожидаются порывы ветра, а в некоторых регионах будет довольно ощутимо прохладнее.

Свой прогноз на пятницу дали специалисты Укргидрометцентра.

Погода в Україні на 5 грудня
Прогноз погоды в Украине на 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 5 декабря

В целом, по прогнозу метеорологов, сегодня погода не претерпит особых изменений. Погоду без осадков и дальше будет предопределять поле высокого давления.

Однако сегодня следует учитывать ветер. Он ожидается юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но в большинстве западных и Винницкой областях местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Средняя температура в Украине ожидается на уровне +3...+8 °С. На крайнем западе, юге Одесской области и в Крыму примерно +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні 5 грудня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение всего декабря.

Также мы сообщали, какой будет погода в Украине на День Святого Николая и Рождество.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
06:30 Урожай в Украине растет — почему аграрии могут потерять прибыль

06:30 Инвалидность 3 группы у жены — предоставит ли ТЦК отсрочку

06:28 Украину ждет поражение и победа, — Кулеба о войне

06:25 Без дождей, но с похолоданием — прогноз погоды на сегодня

06:12 Межа соседа — за сколько метров можно копать колодец на участке

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

06:10 Пенсия по инвалидности — как получить и какие требуют документы

06:01 Идентификация до 31 декабря — какие проблемы имеют клиенты Ощада

05:46 Одевайтесь теплее — завтра одесситов ждет ухудшение погоды

05:45 Социальная пенсия — кто получит и какой будет сумма в 2026

05:32 Пенсия по инвалидности после увольнения из ВСУ — кто имеет право

