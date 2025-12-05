Синоптики прогнозируют на пятницу погоду без осадков — какой будет температура

Без дождей, но с похолоданием — прогноз погоды на сегодня
Синоптики прогнозируют на сегодня, 5 декабря, вполне умеренную погоду и без осадков. Ожидаются порывы ветра, а в некоторых регионах будет довольно ощутимо прохладнее.
Свой прогноз на пятницу дали специалисты Укргидрометцентра.
Погода в Украине на 5 декабря
В целом, по прогнозу метеорологов, сегодня погода не претерпит особых изменений. Погоду без осадков и дальше будет предопределять поле высокого давления.
Однако сегодня следует учитывать ветер. Он ожидается юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но в большинстве западных и Винницкой областях местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Средняя температура в Украине ожидается на уровне +3...+8 °С. На крайнем западе, юге Одесской области и в Крыму примерно +7...+12 °С.
