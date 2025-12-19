Видео
Україна
Популярные запросы

Без дождей, но с туманами — какая погода будет в Украине сегодня

19 декабря 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 19 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: Справжня Варта
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 19 декабря, дали синоптики. Осадков не ожидается.

Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 19 декабря

Погода в Украине 19 декабря 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На Левобережье, в западных и Житомирской областях возможен туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Слабый ветер будет дуть с переменных направлений.

Метеорологические явления в Украине 19 декабря 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Температура ночью и днем -2...+3 °С, а в западных и южных областях — +3...+8 °С. В Крыму ночью ожидается +2...+7 °С, а днем — +7...+12 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно. Осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная и дневная температура в Киевской области — -2...+3 °С, а в Киеве — 0...+2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19 декабря повсюду в Украине будет без осадков, но временами возможны туманы. В течение дня ожидается -2...+3 °С, на юге и западе — +3...+8 °С.

В Киеве без осадков, около +2 °С.

Напомним, в Одессе 18 декабря ветер достигал до 12 м/с. Кроме того, образовался туман.

Также мы сообщали, что в Украине 18 декабря осадков почти не было. Небольшой дождь прошел только днем на Закарпатье.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
07:30 Отсутствие документов в "Резерв+" — накажут ли за это

07:27 Эстония заявила о нарушении границы российскими пограничниками

07:25 Работа в Польше — каких специалистов будут искать в 2026 году

07:07 Европе будет полезно возобновить диалог с Путиным, — Макрон

07:01 Как снять наличные с валютных карт — условия ПриватБанка

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

06:30 На рынке зерна неспокойно — что подстрекает цены на кукурузу

06:30 Гибель неполнородного брата — документы для отсрочки в ТЦК

06:29 Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину

06:25 Без дождей, но с туманами — какая погода будет в Украине сегодня

06:12 Забор между соседями — за какое ограждение выпишут штраф

