Сегодня в Украине будет относительно тепло и без дождя, прогнозируют синоптики

Без осадков и с умеренным теплом — точный прогноз на сегодня
Погода в Украине сегодня, 17 декабря, ожидается без осадков, однако туман прямо с утра не заставит ждать себя. В то же время синоптики обещают днем небольшое потепление.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Погода от Укргидрометцентра
Метеорологи прогнозируют сегодня слабый ветер, который принесет тепло, но утром станет причиной туманов в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Днем теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны. Температура днем +2...+7 °C. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ожидается +6...+11 °C, а на Левобережье 0...+5 °C.
Предупреждение об опасности
Утром 17 декабря в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман, а видимость — 200-500 метров.
Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения.
Прогноз на 17 декабря от Диденко
Наталка Диденко тоже подтверждает, что сегодня в Украине осадков не будет. Даже в некоторых регионах будет солнечно и комфортно.
В течение дня столбики термометров будут показывать +2...+5 °C, а на западе и в южной части +4...+10 °C. Только в южном Запорожье предполагается +2...+4 °C.
Кроме того, утром и вечером будут туманы, которые могут уменьшить видимость.
Погода в Киеве в среду
По прогнозу Диденко, в столице тоже обойдется без дождя или снега. Температура днем +5 °C.
