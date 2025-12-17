Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Без осадков и с умеренным теплом — точный прогноз на сегодня arrow

Без осадков и с умеренным теплом — точный прогноз на сегодня

17 декабря 2025 06:25
Светлана Силенко - Редактор
Сегодня в Украине будет относительно тепло и без дождя, прогнозируют синоптики
Молодая пара обнимается в холодную погоду. Иллюстративное фото: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 17 декабря, ожидается без осадков, однако туман прямо с утра не заставит ждать себя. В то же время синоптики обещают днем небольшое потепление.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра

Метеорологи прогнозируют сегодня слабый ветер, который принесет тепло, но утром станет причиной туманов в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня
Погода в Украине 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Днем теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны. Температура днем +2...+7 °C. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ожидается +6...+11 °C, а на Левобережье 0...+5 °C.

Предупреждение об опасности

Утром 17 декабря в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман, а видимость — 200-500 метров.

Туман в Україні 17 грудня
Туман в Украине 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения.

Прогноз на 17 декабря от Диденко

Погода в Україні 17 грудня
Карта температур на 17 декабря. Фото: Метеопост

Наталка Диденко тоже подтверждает, что сегодня в Украине осадков не будет. Даже в некоторых регионах будет солнечно и комфортно.

В течение дня столбики термометров будут показывать +2...+5 °C, а на западе и в южной части +4...+10 °C. Только в южном Запорожье предполагается +2...+4 °C.

Кроме того, утром и вечером будут туманы, которые могут уменьшить видимость.

Погода на 17 грудня в Україні
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Погода в Киеве в среду

По прогнозу Диденко, в столице тоже обойдется без дождя или снега. Температура днем +5 °C.

Напомним, ранее Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. Тогда ожидаются морозы до -12 °C и мощный снег.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине на зимние праздники.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:45 Три клуба хотят, чтобы Динамо отдало им Бленуце бесплатно

06:30 Цены на сою — почему не дорожает экспорт

06:30 Повестка ТЦК на почте — как быстро надо забрать

06:25 Без осадков и с умеренным теплом — точный прогноз на сегодня

06:12 Право собственности на гараж — без каких бумаг не подтвердить

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

06:10 Зимняя поддержка в 6 500 грн — до какого числа еще можно оформить

05:56 Когда размер выплат семье пропавшего без вести может быть разным

05:46 Станет несколько теплее — чем удивит одесситов погода сегодня

05:46 Пенсии в Украине — кому урежут выплаты в 2026 году

05:06 Трамп признал Мадуро террористом — объявил блокаду Венесуэлы

06:45 Три клуба хотят, чтобы Динамо отдало им Бленуце бесплатно

06:30 Цены на сою — почему не дорожает экспорт

06:30 Повестка ТЦК на почте — как быстро надо забрать

06:25 Без осадков и с умеренным теплом — точный прогноз на сегодня

06:12 Право собственности на гараж — без каких бумаг не подтвердить

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

06:10 Зимняя поддержка в 6 500 грн — до какого числа еще можно оформить

05:56 Когда размер выплат семье пропавшего без вести может быть разным

05:46 Станет несколько теплее — чем удивит одесситов погода сегодня

05:46 Пенсии в Украине — кому урежут выплаты в 2026 году

05:06 Трамп признал Мадуро террористом — объявил блокаду Венесуэлы

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

Text

18:10 ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленский и Схоф дают пресс-конференцию в Нидерландах — эфир

Text

13:17 Зеленский раскрыл новые детали переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:10 Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

Text

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

15 декабря 2025

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

11 декабря 2025

16:47 Вокзал в Украине признали одним из самых красивых в Европе (фото)

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации