Сегодня в Украине будет относительно тепло и без дождя, прогнозируют синоптики

Погода в Украине сегодня, 17 декабря, ожидается без осадков, однако туман прямо с утра не заставит ждать себя. В то же время синоптики обещают днем небольшое потепление.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода от Укргидрометцентра

Метеорологи прогнозируют сегодня слабый ветер, который принесет тепло, но утром станет причиной туманов в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Днем теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны. Температура днем +2...+7 °C. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ожидается +6...+11 °C, а на Левобережье 0...+5 °C.

Предупреждение об опасности

Утром 17 декабря в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман, а видимость — 200-500 метров.

Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения.

Прогноз на 17 декабря от Диденко

Наталка Диденко тоже подтверждает, что сегодня в Украине осадков не будет. Даже в некоторых регионах будет солнечно и комфортно.

В течение дня столбики термометров будут показывать +2...+5 °C, а на западе и в южной части +4...+10 °C. Только в южном Запорожье предполагается +2...+4 °C.

Кроме того, утром и вечером будут туманы, которые могут уменьшить видимость.

Погода в Киеве в среду

По прогнозу Диденко, в столице тоже обойдется без дождя или снега. Температура днем +5 °C.

