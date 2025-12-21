Диденко прогнозирует на сегодня в Украине относительно прохладную погоду, однако осадков не ожидается

Без осадков, но прохладно — какая погода будет сегодня в Украине
Погода в Украине сегодня, 21 декабря, ожидается относительно прохладной. Хотя в первый день солнцестояния, начинающего первые шаги новой весны, обойдется без осадков.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине 21 декабря
По прогнозу Диденко, сегодня в Украине солнышко почти не выглянет и будет облачная погода. Сейчас в Украине, по ее данным, царит антициклон.
Температура воздуха в Украине в течение дня составит 0...+4 °С, на западе и юге +3...+7 °С, а в Крыму до +9 °С.
Погода в Киеве 21 декабря
В столице сегодня, в воскресенье, осадков также не прогнозируется. Погода в Киеве будет прохладной, но умеренной. Температура на уровне +1...+3 °С.
Когда ожидать похолодания
Диденко сообщила, что на Рождество, 25 декабря, в Украине начнется похолодание. Она пообещала более точные прогнозы позже.
Напомним, погода на Новый год ожидается с морозами и снегопадами. Местами температура воздуха снизится до -18...-20 °С.
В то же время на Рождество синоптик Наталья Птуха прогнозирует погоду без снега и с комфортной температурой воздуха.
