Україна
Без осадков, но прохладно — какая погода будет сегодня в Украине

Без осадков, но прохладно — какая погода будет сегодня в Украине

21 декабря 2025 06:25
Светлана Силенко - Редактор
Диденко прогнозирует на сегодня в Украине относительно прохладную погоду, однако осадков не ожидается
Молодая пара согревается на прогулке. Иллюстративное фото: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 21 декабря, ожидается относительно прохладной. Хотя в первый день солнцестояния, начинающего первые шаги новой весны, обойдется без осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине 21 декабря

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня
Погода в Украине 21 декабря. Фото: Meteopost

По прогнозу Диденко, сегодня в Украине солнышко почти не выглянет и будет облачная погода. Сейчас в Украине, по ее данным, царит антициклон.

Температура воздуха в Украине в течение дня составит 0...+4 °С, на западе и юге +3...+7 °С, а в Крыму до +9 °С.

Погода в Киеве 21 декабря

В столице сегодня, в воскресенье, осадков также не прогнозируется. Погода в Киеве будет прохладной, но умеренной. Температура на уровне +1...+3 °С.

Когда ожидать похолодания

null
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Диденко сообщила, что на Рождество, 25 декабря, в Украине начнется похолодание. Она пообещала более точные прогнозы позже.

Напомним, погода на Новый год ожидается с морозами и снегопадами. Местами температура воздуха снизится до -18...-20 °С.

В то же время на Рождество синоптик Наталья Птуха прогнозирует погоду без снега и с комфортной температурой воздуха.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
06:30 В Украине дешевеет экспорт сои — в чем причина

06:30 Изменение основания для отсрочки — как отреагирует ТЦК

06:25 Без осадков, но прохладно — какая погода будет сегодня в Украине

06:15 Джошуа сделал фото с флагом одного из подразделений ГУР

06:12 Документ о праве собственности на дом — что должно быть у хозяина

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США - 80x80

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

06:10 В банках и на Укрпоште — когда начислят первую пенсию в 2026 году

06:01 Перевод денег по номеру телефона в Ощадбанке — как отправить

05:57 Воин потерял трудоспособность — размер выплат

05:55 Погода в Одессе сегодня — стоит ли ожидать осадки и мороз

05:45 Штрафы для пенсионеров в 2026 — кто может потерять деньги

