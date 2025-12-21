Відео
Без опадів, але прохолодно — яка погода буде сьогодні в Україні

Без опадів, але прохолодно — яка погода буде сьогодні в Україні

21 грудня 2025 06:25
Світлана Силенко - Редактор
Діденко прогнозує на сьогодні в Україні відносно прохолодну погоду, проте опадів не очікується
Молода пара зігрівається на прогулянці. Ілюстративне фото: pexels.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 21 грудня, очікується відносно прохолодною. Хоча у перший день сонцестояння, що починає перші кроки нової весни, обійдеться без опадів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 21 грудня

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня
Погода в Україні 21 грудня. Фото: Meteopost

За прогнозом Діденко, сьогодні в Україні сонечко майже не визирне і буде хмарна погода. Наразі в Україні, за її даними, панує антициклон. 

Температура повітря в Україні упродовж дня становитиме 0...+4 °С, на заході та півдні +3...+7 °С, а в Криму до +9 °С.

Погода в Києві 21 грудня

У столиці сьогодні, у неділю, опадів також не прогнозується. Погода в Києві буде прохолодною, але помірною. Температура на рівні +1...+3 °С.

Коли очікувати похолодання

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Діденко повідомила, що на Різдво, 25 грудня, в Україні розпочнеться похолодання. Вона пообіцяла точніші прогнози згодом.

Нагадаємо, погода на Новий рік очікується з морозами та снігопадами. Місцями температура повітря знизиться до -18...-20 °С.

Водночас на Різдво синоптик Наталія Птуха прогнозує погоду без снігу та з комфортною температурою повітря.

