Діденко прогнозує на сьогодні в Україні відносно прохолодну погоду, проте опадів не очікується

Без опадів, але прохолодно — яка погода буде сьогодні в Україні
Погода в Україні сьогодні, 21 грудня, очікується відносно прохолодною. Хоча у перший день сонцестояння, що починає перші кроки нової весни, обійдеться без опадів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 21 грудня
За прогнозом Діденко, сьогодні в Україні сонечко майже не визирне і буде хмарна погода. Наразі в Україні, за її даними, панує антициклон.
Температура повітря в Україні упродовж дня становитиме 0...+4 °С, на заході та півдні +3...+7 °С, а в Криму до +9 °С.
Погода в Києві 21 грудня
У столиці сьогодні, у неділю, опадів також не прогнозується. Погода в Києві буде прохолодною, але помірною. Температура на рівні +1...+3 °С.
Коли очікувати похолодання
Діденко повідомила, що на Різдво, 25 грудня, в Україні розпочнеться похолодання. Вона пообіцяла точніші прогнози згодом.
Нагадаємо, погода на Новий рік очікується з морозами та снігопадами. Місцями температура повітря знизиться до -18...-20 °С.
Водночас на Різдво синоптик Наталія Птуха прогнозує погоду без снігу та з комфортною температурою повітря.
