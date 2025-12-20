Прогноз погоди в Україні на Новий рік — чого очікувати 31 грудня та 1 січня

Погода на Новий рік здивує українців — чого очікувати
Погода в Україні на Новий рік буде по-справжньому зимовою. Синоптики попереджають про морози та снігопади. Похолодання прогнозується з 26 грудня.
Про це повідомили синоптики метеоресурса Ventusky.
Погода в Україні на Новий рік
У середу, 31 грудня, в Україні прогнозуються морози та снігопади, які накриють майже всі області. Протягом доби очікується -2...-6 °С, а близько 0 °С буде лише на крайньому заході. У Карпатах, Луганській та Донецькій областях температура знизиться до -12...-16 °С.
Протягом доби з заходу прийдуть снігопади, охопивши більшість території, за винятком східних областей, Сумщини та Чернігівщини. До кінця доби опади припиняться, залишиться лише легкий сніг на Одещині, Миколаївщині та в Запорізькій області.
А у ніч проти 1 січня очікується -1...-3 °С. До -8 °С прогнозується на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Водночас на Луганщині та Донеччині температура повітря впаде до -18...-20 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, чого очікувати від погоди в Україні 20 та 21 грудня.
А на Різдво синоптики не прогнозують снігу. Вдень температура повітря підвищиться до +6 °C.
Читайте Новини.LIVE!