Прогноз погоди в Україні на Новий рік — чого очікувати 31 грудня та 1 січня

Погода в Україні на Новий рік буде по-справжньому зимовою. Синоптики попереджають про морози та снігопади. Похолодання прогнозується з 26 грудня.

Про це повідомили синоптики метеоресурса Ventusky.

Погода в Україні на Новий рік

У середу, 31 грудня, в Україні прогнозуються морози та снігопади, які накриють майже всі області. Протягом доби очікується -2...-6 °С, а близько 0 °С буде лише на крайньому заході. У Карпатах, Луганській та Донецькій областях температура знизиться до -12...-16 °С.

Протягом доби з заходу прийдуть снігопади, охопивши більшість території, за винятком східних областей, Сумщини та Чернігівщини. До кінця доби опади припиняться, залишиться лише легкий сніг на Одещині, Миколаївщині та в Запорізькій області.

А у ніч проти 1 січня очікується -1...-3 °С. До -8 °С прогнозується на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Водночас на Луганщині та Донеччині температура повітря впаде до -18...-20 °С.

А на Різдво синоптики не прогнозують снігу. Вдень температура повітря підвищиться до +6 °C.