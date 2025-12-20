Прогноз погоды в Украине на Новый год — чего ожидать 31 декабря и 1 января

Люди на улице зимой. Фото: "Суспільне"

Погода в Украине на Новый год будет по-настоящему зимней. Синоптики предупреждают о морозах и снегопадах. Похолодание прогнозируется с 26 декабря.

Об этом сообщили синоптики метеоресурса Ventusky.

Погода в Украине на Новый год

В среду, 31 декабря, в Украине прогнозируются морозы и снегопады, которые накроют почти все области. В течение суток ожидается -2...-6 °С, а около 0 °С будет только на крайнем западе. В Карпатах, Луганской и Донецкой областях температура снизится до -12...-16 °С.

Погода в Украине 31 декабря. Фото: Ventusky

Погода в Украине в ночь на 1 января. Фото: Ventusky

В течение суток с запада придут снегопады, охватив большинство территории, за исключением восточных областей, Сумщины и Черниговщины. До конца суток осадки прекратятся, останется лишь легкий снег в Одесской, Николаевской и Запорожской областях.

Снег в Украине 31 декабря. Фото: Ventusky

А в ночь на 1 января ожидается -1...-3 °С. До -8 °С прогнозируется в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В то же время в Луганской и Донецкой областях температура воздуха упадет до -18...-20 °С.

Осадки в Украине в ночь на 1 января. Фото: Ventusky

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, чего ожидать от погоды в Украине 20 и 21 декабря.

А на Рождество синоптики не прогнозируют снега. Днем температура воздуха повысится до +6 °C.