Прогноз на 20 и 21 декабря - какая будет погода на выходные

Женщины в туманную погоду. Фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшие выходные, 20 и 21 декабря, сохранится спокойная и стабильная погода без существенных изменений. Сейчас на территории страны действует антициклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в пятницу, 19 декабря.

Реклама

Читайте также:

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода на 20 и 21 декабря

По словам Диденко, будет облачно, без значительных осадков, местами возможны туманы.

Температура воздуха днем в большинстве регионов будет колебаться в пределах 0...+4 °С, на западе и юге потеплеет до +3...+7 °С, а в Крыму — до +9 °С.

В Киеве в течение субботы и воскресенья осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +1...+3 °С, погода будет прохладной, но умеренной.

Особое внимание синоптик обратила на 21 декабря — день зимнего солнцестояния, самый короткий день года. Хотя погодные условия этого дня существенно не изменятся, он имеет важное астрономическое и психологическое значение, ведь именно с этого момента световой день начинает постепенно увеличиваться.

"Известная поговорка, что "солнце — на лето, зима — на мороз" действительно не просто так. Ведь как раз на Рождество, с 25-го декабря, в Украине начнется похолодание. Как именно, откуда и на сколько градусов — в уточненных прогнозах дальнейших", — добавила Диденко.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, синоптики прогнозировали туман и отсутствие осадков по всей стране.

Кроме того, синоптик Наталья Птуха заявила, что на Рождество будет аномально теплая погода — ближайшую неделю ожидается теплая погода с туманами и отсутствием осадков.