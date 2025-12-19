Прогноз на 20 та 21 грудня - яка буде погода на вихідні

Жінки у туманну погоду. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими вихідними, 20 та 21 грудня, збережеться спокійна та стабільна погода без істотних змін. Наразі на території країни діє антициклон.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook у п'ятницю, 19 грудня.

Погода на 20 та 21 грудня

За словами Діденко, буде хмарно, без значних опадів, місцями можливі тумани.

Температура повітря вдень у більшості регіонів коливатиметься в межах 0…+4 °С, на заході та півдні потеплішає до +3…+7 °С, а в Криму — до +9 °С.

У Києві впродовж суботи та неділі опадів не очікується. Стовпчики термометрів покажуть +1…+3 °С, погода буде прохолодною, але помірною.

Особливу увагу синоптикиня звернула на 21 грудня — день зимового сонцестояння, найкоротший день року. Хоча погодні умови цього дня істотно не зміняться, він має важливе астрономічне й психологічне значення, адже саме з цього моменту світловий день починає поступово збільшуватися.

"Відома приказка, що "сонце — на літо, зима — на мороз" справді не просто так. Адже якраз на Різдво, із 25-го грудня, в Україні розпочнеться похолодання. Як саме, звідки і на скільки градусів — в уточнених прогнозах подальших", — додала Діденко.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, синоптики прогнозували туман та відсутність опадів по всій країні.

Крім того, синоптикиня Наталія Птуха заявила, що на Різдво буде аномально тепла погода — найближчий тиждень очікується тепла погода із туманами та відсутністю опадів.