Ближе к ночи начнется сильная магнитная буря: прогноз специалистов

Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

В четверг, 4 июня, на Земле не ожидается серьезных магнитных бурь, несмотря на то, что на Солнце зафиксировали сверхмощную вспышку самого высокого класса Х1 и несколько вспышек класса М. Общая солнечная активность остается умеренной. Но ситуация резко изменится ближе к концу дня, метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные специалистов Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 4 июня

В четверг, 4 июня, геомагнитная ситуация на нашей планете будет оставаться стабильной и существенных магнитных бурь в течение дня не предвидится. В течение последних суток солнечная активность держалась на умеренном уровне, хотя ученые зафиксировали на Солнце сразу десять вспышек. Семь из них были слабого класса С, которые вообще не влияют на Землю, еще две вспышки принадлежали к среднему классу М (самая большая из них — М9,3), а также супервспышка самого высокого класса Х1.

Вспышки Х-класса являются самыми мощными в космосе. Если они направлены прямо на Землю, то могут вызвать жесткие радиационные штормы, повреждать спутники, системы связи и провоцировать экстремальные магнитные бури уровней G4 и G5, которые обычно сопровождаются красивым полярным сиянием.

По прогнозам исследователей, около 18:00 начнется сильная магнитная буря, которая продлится еще целые сутки 5 июня и закончится только на следующий день. Пиковая магнитная буря придется на промежуток между 03:00 и 09:00 утра, 5 июня.

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Какие симптомы могут возникнуть от воздействия магнитной бури

Даже во время слабых геомагнитных колебаний метеозависимые люди, пожилые люди и лица с хроническими болезнями могут испытывать изменения в организме. Среди самых распространенных симптомов:

сильная или тупая головная боль, мигрень;

внезапные скачки артериального давления и учащенное сердцебиение;

общая слабость, быстрая утомляемость и апатия;

бессонница ночью или повышенная сонливость в течение дня;

головокружение, тошнота;

боль в суставах, мышцах или местах старых переломов;

раздражительность, беспричинная тревожность и резкие смены настроения.

Чтобы минимизировать влияние космической погоды на организм и чувствовать себя бодро, синоптики и врачи советуют придерживаться простых правил.

Пейте больше чистой негазированной воды, а от крепкого кофе, энергетиков и алкоголя лучше на время отказаться. Замените их травяным чаем из ромашки или мяты.

Старайтесь не переедать, ограничьте употребление жирной, острой, очень соленой и жареной пищи. Добавьте в рацион больше свежих овощей, зелени и фруктов.

Спите не менее 7-8 часов в сутки, старайтесь ложиться в одно и то же время. Избегайте тяжелых физических и эмоциональных перегрузок.

Полезной будет легкая вечерняя прогулка, но избегайте прямых солнечных лучей в пиковые часы. Регулярно проветривайте комнату.

Примите контрастный душ. Утром он поможет быстрее проснуться и улучшит тонус сосудов.

Держите аптечку рядом. Если у вас есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, заранее подготовьте необходимые лекарства, которые прописал врач, и контролируйте свое давление.

Новини.LIVE писали о календаре магнитных бурь летом. Известно, что в первой половине июня будет несколько сильных магнитных бурь из-за высокой активности Солнца.

Тем временем синоптики прогнозируют в четверг, 4 июня, ливни с грозами в большинстве областей Украины. Вместе с тем, на территории будет комфортная температура, а местами будет жарко до +27°C.