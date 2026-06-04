Ближче до ночі почнеться сильна магнітна буря: прогноз фахівців

Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У четвер, 4 червня, на Землі не очікується серйозних магнітних бур, попри те, що на Сонці зафіксували надпотужний спалах найвищого класу Х1 та кілька спалахів класу М. Загальна сонячна активність залишається помірною. Але ситуація різко зміниться ближче до кінця дня, метеочутливі люди можуть відчувати нездужання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 4 червня

У четвер, 4 червня, геомагнітна ситуація на нашій планеті залишатиметься стабільною і суттєвих магнітних бур впродовж дня не передбачається. Протягом останньої доби сонячна активність трималася на помірному рівні, хоча вчені зафіксували на Сонці одразу десять спалахів. Сім із них були слабкого класу С, які взагалі не впливають на Землю, ще два спалахи належали до середнього класу М (найбільший з них — М9,3), а також супервибух найвищого класу Х1.

Спалахи Х-класу є найпотужнішими у космосі. Якщо вони спрямовані прямо на Землю, то можуть викликати жорсткі радіаційні шторми, пошкоджувати супутники, системи зв'язку та провокувати екстремальні магнітні бурі рівнів G4 та G5, які зазвичай супроводжуються красивим полярним сяйвом.

За прогнозами дослідників, близько о 18:00 почнеться сильна магнітна буря, яка триватиме ще цілу добу 5 червня і закінчиться лише наступного дня. Пікова магнітна буря припаде на проміжок між 03:00 та 09:00 ранку, 5 червня.

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Які симптоми можуть виникнути від впливу магнітної бурі

Навіть під час слабких геомагнітних коливань метеозалежні люди, люди похилого віку та особи з хронічними хворобами можуть відчувати зміни в організмі. Серед найпоширеніших симптомів:

сильний або тупий головний біль, мігрень;

раптові стрибки артеріального тиску та прискорене серцебиття;

загальна слабкість, швидка втомлюваність та апатія;

безсоння вночі або підвищена сонливість протягом дня;

запаморочення, нудота;

біль у суглобах, м'язах або місцях старих переломів;

дратівливість, безпричинна тривожність та різкі зміни настрою.

Щоб мінімізувати вплив космічної погоди на організм та почуватися бадьоро, синоптики та лікарі радять дотримуватися простих правил.

Пийте більше чистої негазованої води, а від міцної кави, енергетиків та алкоголю краще на якийсь час відмовитися. Замініть їх трав'яним чаєм із ромашки або м'яти.

Намагайтеся не переїдати, обмежте вживання жирної, гострої, дуже солоної та смаженої їжі. Додайте в раціон більше свіжих овочів, зелені та фруктів.

Спіть не менше 7–8 годин на добу, намагайтеся лягати в один і той самий час. Уникайте важких фізичних та емоційних перевантажень.

Корисною буде легка вечірня прогулянка, але уникайте прямих сонячних променів у пікові години. Регулярно провітрюйте кімнату.

Прийміть контрастний душ. Зранку він допоможе швидше прокинутися і покращить тонус судин.

Тримайте аптечку поруч. Якщо у вас є хронічні серцево-судинні захворювання, заздалегідь підготуйте необхідні ліки, які прописав лікар, та контролюйте свій тиск.

Новини.LIVE писали про календар магнітних бур влітку. Відомо, що у першій половині червня буде кілька сильних магнітних бур через високу активність Сонця.

Тим часом синоптики прогнозують у четвер, 4 червня, зливи з грозами у більшості областей України. Разом з тим, на території буде комфортна температура, а подекуди буде жарко до +27°C.