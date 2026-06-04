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Головна Погода Грози на заході та тепло до +27°C: прогноз погоди в Україні

Грози на заході та тепло до +27°C: прогноз погоди в Україні

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Дата публікації: 4 червня 2026 08:20
Погода 4 червня: Україну накриють короткочасні дощі з грозами
Сильна зилва. Фото: УНІАН

Погода 4 червня порадує більшість регіонів України комфортним теплом до +25°C...+27°C. Втім, парасольки знадобляться мешканцям практично усіх регіонів країни. Сьогодні у четвер, 4 червня, країну накриватимуть короткочасні дощі, а в Карпатах та на півдні вранці опуститься густий туман.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрметцентру та синоптика Наталки Діденко.

Україну накриють дощі та грози 4 червня 

За прогнозами синоптиків, протягом дня практично повсюди пройдуть дощі, які будуть короткочасними. Найбільш небезпечною погода буде у західних областях: вдень тут очікуються помірні зливи з грозами. Через це Укргідрометцентр оголосив жовтий (І) рівень небезпечності та попередив, що негода може призвести до ускладнень у роботі енергетичних підприємст

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Карта небезпеки через дощі та грози 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в більшості областей буде дуже комфортною і коливатиметься в межах +20°C...+25°C, а на півдні країні повітря прогріється до літніх +27°C.

Уночі термометри покажуть +10°C...+15°C. Проте у західних та північних областях вдень буде трохи свіжіше — від +18°C до +23°C. Своєрідний температурний сюрприз чекає на Закарпаття та Харківщину, де стовпчики термометрів піднімуться лише до +16°C...+19°C. Крім того, вночі та вранці на півдні України та в Карпатах подекуди опуститься туман.

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Температурна карта України 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 4 червня

У Києві та Київській області 4 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер у столичному регіоні буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в Києві температура становитиме +13°C...+15°C, а вдень повітря прогріється до приємних +21°C...+23°C. По області нічна температура коливатиметься від +10°C до +15°C, а денна складе +18°C...+23°C.

Як уже писали раніше Новини.LIVE, синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну повернеться спекотна погода. Впродовж тижня температура повітря буде часто змінюватися, у більшості областях гримітимуть потужні грози та будуть рясні зливи. Але вже на вихідні деякі регіони розпече до +29°C.

Разом з тим синоптики вважають, що в Україні не буде аномальної спеки. Температура повітря матиме звичні показники, але, ймовірно, влітку цьогоріч буде більше грозових злив.

прогноз погоди погода в Україні дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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