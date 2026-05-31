Періодичні хвилі спеки в Україні: синоптики спрогнозували погоду влітку

Кліматологи попереджають про можливе посилення глобального явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року. Це може змінити погоду в багатьох країнах світу. Проте українські синоптики заспокоюють громадян і не прогнозують аномальних температурних показників чи екстремальної спеки в Україні влітку.

Глобальні кліматичні зміни

Фахівці вже дали перший прогноз на літній сезон. Літо в Україні загалом збереже тенденцію до тепліших умов порівняно з нормою, але звичні хвилі спеки чергуватимуться з локальними грозами та шквалами.

Голова Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань каже, що явище Ель-Ніньйо не є прямою гарантією спеки в Україні, однак воно може підвищувати ймовірність погодних аномалій.

У червні середня температура по країні має коливатися у звичних межах від 19 до 25 градусів тепла, хоча в горах традиційно буде значно прохолодніше.

Дощі йтимуть нерівномірно

Опадів синоптики з Укргідрометцентру чекають у межах норми, але через сучасні погодні процеси дощі йтимуть нерівномірно, тому в одних регіонах буде сухо, а інші заливатиме.

Таким чином, екстремального сценарію на це літо поки немає, тому українцям можна не хвилюватися.

