Головна Погода Періодичні хвилі спеки в Україні: синоптики спрогнозували погоду влітку

Періодичні хвилі спеки в Україні: синоптики спрогнозували погоду влітку

Дата публікації: 31 травня 2026 09:44
Люди рятуються від спеки під розпилювачем води. Фото: Новини.LIVE

Кліматологи попереджають про можливе посилення глобального явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року. Це може змінити погоду в багатьох країнах світу. Проте українські синоптики заспокоюють громадян і не прогнозують аномальних температурних показників чи екстремальної спеки в Україні влітку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Факти.ICTV.

Глобальні кліматичні зміни

Фахівці вже дали перший прогноз на літній сезон. Літо в Україні загалом збереже тенденцію до тепліших умов порівняно з нормою, але звичні хвилі спеки чергуватимуться з локальними грозами та шквалами.

Голова Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань каже, що явище Ель-Ніньйо не є прямою гарантією спеки в Україні, однак воно може підвищувати ймовірність погодних аномалій.

У червні середня температура по країні має коливатися у звичних межах від 19 до 25 градусів тепла, хоча в горах традиційно буде значно прохолодніше.

Дощі йтимуть нерівномірно

Опадів синоптики з Укргідрометцентру чекають у межах норми, але через сучасні погодні процеси дощі йтимуть нерівномірно, тому в одних регіонах буде сухо, а інші заливатиме.

Таким чином, екстремального сценарію на це літо поки немає, тому українцям можна не хвилюватися.

Раніше Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур поки не прогнозують. Але у першій половині місяця будуть періоди підвищеної геомагнітної активності, що можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Також ми повыдомляли, що синоптик Наталка Діденко дала прогноз на перший день літа. До всіх областей Украіни прийде значне потепління. 

Альбіна Зарічна - Редактор
