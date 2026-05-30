Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Всюди потепліє: синоптик Діденко дала прогноз на перший день літа

Всюди потепліє: синоптик Діденко дала прогноз на перший день літа

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 12:08
Прогноз погоди в Україні на 1 червня від синоптика Діденко
Люди на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у перший день літа, 1 червня, очікується теплою. До всіх областей прийде потепління. Загалом літо розпочнеться за графіком.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня

Діденко зазначила, що очікується сонячна та тепла погода. Температура повітря підвищиться до понад +20 °С

Прогноз погоди в Україні на 1 червня
Погода в Україні 1 червня. Фото: Meteopost

"Температура повітря отримає довгоочікувані "двадцятки" від атмосфери — повсюди прийде потепління", — повідомила синоптик.

Водночас 30 та 31 травня в Україні ще буде холодно та мокро. 

Читайте також:
null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, у червні середня температура повітря перевищить кліматичну норму. Крім того, активізуються небезпечні грозові процеси.

А сьогодні в Україні хмарна погода із проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі у більшості областях, а також грози та пориви вітру.

погода Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації