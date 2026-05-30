Прогноз погоди в Україні на 1 червня від синоптика Діденко

Погода в Україні у перший день літа, 1 червня, очікується теплою. До всіх областей прийде потепління. Загалом літо розпочнеться за графіком.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня

Діденко зазначила, що очікується сонячна та тепла погода. Температура повітря підвищиться до понад +20 °С.

"Температура повітря отримає довгоочікувані "двадцятки" від атмосфери — повсюди прийде потепління", — повідомила синоптик.

Водночас 30 та 31 травня в Україні ще буде холодно та мокро.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, у червні середня температура повітря перевищить кліматичну норму. Крім того, активізуються небезпечні грозові процеси.

А сьогодні в Україні хмарна погода із проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі у більшості областях, а також грози та пориви вітру.