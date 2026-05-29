Гідрометцентр попередив українців про спеку та шквали в червні

У червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса. Разом із потеплінням синоптики очікують різку активізацію небезпечних грозових процесів по всій країні. Через це спека регулярно перериватиметься сильними зливами, локальним градом та шквальним вітром.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на аналіз попередніх років Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні на червень

В Українському гідрометеорологічному центрі проаналізували свіжі дані та заспокоюють, що червень обіцяє бути значно теплішим, ніж зазвичай.

За розрахунками фахівців, середня місячна температура у червні цього року впевнено триматиметься на рівні 19–23 градусів тепла. У гірських районах країни буде трохи прохолодніше, десь у межах 16–20 градусів.

Оскільки це на 1,5 градуса вище за звичну норму, мерзнути українцям точно не доведеться.

Сезон небезпечних літніх бур

Щодо опадів на перший місяць літа очікується від 49 до 90 міліметрів дощу, а у Карпатах традиційно більше, приблизно 117–171 мм.

Такі цифри цілком вкладаються у норму, проте фахівці попереджають про примхи погоди.

Саме на початку літа в Україні можливе різке посилення гроз. Тож громадянам варто бути готовими до того, що сонце періодично закриватимуть хмари із раптовими зливами.

