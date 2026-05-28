Прогноз погоди на завтра

Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 28 травня 2026 22:07
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю 29 травня, в Україні пануватиме холодна та волога повітряна маса з півночі Європи. Майже в усіх регіонах прогнозують дощі, сильний вітер та зниження температури, а в південних областях можливі грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на прогнози синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 29 травня від Діденко

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +13…+17 °C. Найтепліше буде на Закарпатті та у південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +17…+20 °C.

У нічні години стане значно холодніше — температура опуститься до +4…+11 °C. Через це синоптики радять зранку вдягатися тепліше.

Дощі 29 травня прогнозують практично по всій території України. Опади будуть різної інтенсивності, а прохолоду посилюватиме північно-західний вітер, який залишатиметься рвучким, місцями — сильним.

У Києві впродовж дня також періодично дощитиме. Температура повітря у столиці становитиме близько +15 °C, а поривчастий північно-західний вітер додаватиме відчуття прохолоди.

Яка погода буде в Україні 29 травня
Карта погоди в Україні 29 травня. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 29 травня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, однак вдень короткочасні дощі пройдуть у більшості областей України, за винятком західних регіонів.

У південній частині країни місцями прогримлять грози. Також у більшості областей Правобережжя посилиться вітер — пориви північно-західного вітру вдень сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °C. У денні години повітря прогріється до +13…+18 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 травня
Карта погоди на 29 травня. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 травня синоптики попередили мешканців більшості областей про дощі та холодну погоду.

А також стало відомо, що кінець тижня в Україні буде з нестійкою погодою та опадами майже в усіх регіонах.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
