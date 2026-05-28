Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на завтра
У п'ятницю 29 травня, в Україні пануватиме холодна та волога повітряна маса з півночі Європи. Майже в усіх регіонах прогнозують дощі, сильний вітер та зниження температури, а в південних областях можливі грози.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на прогнози синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентру.
Прогноз погоди на 29 травня від Діденко
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +13…+17 °C. Найтепліше буде на Закарпатті та у південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +17…+20 °C.
У нічні години стане значно холодніше — температура опуститься до +4…+11 °C. Через це синоптики радять зранку вдягатися тепліше.
Дощі 29 травня прогнозують практично по всій території України. Опади будуть різної інтенсивності, а прохолоду посилюватиме північно-західний вітер, який залишатиметься рвучким, місцями — сильним.
У Києві впродовж дня також періодично дощитиме. Температура повітря у столиці становитиме близько +15 °C, а поривчастий північно-західний вітер додаватиме відчуття прохолоди.
Прогноз погоди на 29 травня від Укргідрометцентру
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, однак вдень короткочасні дощі пройдуть у більшості областей України, за винятком західних регіонів.
У південній частині країни місцями прогримлять грози. Також у більшості областей Правобережжя посилиться вітер — пориви північно-західного вітру вдень сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °C. У денні години повітря прогріється до +13…+18 °C.
