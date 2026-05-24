Україну накриє різке похолодання: прогноз погоди на тиждень

Наступного тижня в Україні очікується суттєве погіршення погоди. Синоптики прогнозують масштабне похолодання, сильний вітер та дощі різної інтенсивності майже в усіх регіонах країни.

Прогноз погоди на тиждень 25-31 травня

За прогнозами, через активізацію циклонічної діяльності та надходження холодного повітря з півночі Європи температура повітря знизиться в середньому на 10-15 °С. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим північно-західним вітром, грозами та місцями шквалами.

У понеділок, 25 травня, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +11…+16 °С, вдень — +18…+23 °С, а у центральних та південних областях до +24…+29 °С.

У вівторок, 26 травня, істотних опадів не прогнозують, однак на півночі та сході можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі очікується +10…+15 °С, вдень — +19…+24 °С, на крайньому півдні до +28 °С.

У середу, 27 травня, циклон принесе дощі та прохолоду у північні, центральні та східні області, а також у Карпати. Вдень температура коливатиметься в межах +16…+22 °С, а пориви вітру місцями сягатимуть 17-22 м/с.

У четвер, 28 травня, короткочасні дощі охоплять більшу частину країни, місцями прогнозують грози. Температура вночі знизиться до +5…+11 °С, а вдень становитиме лише +12…+18 °С.

У п'ятницю, 29 травня, холодна погода збережеться. Вночі температура опуститься до +3…+8 °С, вдень очікується +13…+18 °С, місцями пройдуть короткочасні дощі.

У суботу, 30 травня, нестійка та прохолодна погода продовжиться майже по всій Україні. Лише у західних областях буде сухіше та тепліше — до +18…+23 °С.

У неділю, 31 травня, вдень знову прогнозують дощі, а у північно-західних регіонах можливі грози та шквали. Температура повітря вдень становитиме +16…+22 °С, тоді як у південно-східних областях опадів не очікується.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 травня в Україні переважала тепла та комфортна погода. У більшості областей було сухо й сонячно, однак у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози.

У понеділок, 25 травня, погодні умови зміняться через проходження холодного атмосферного фронту. Частину областей накриють опади, а після хвилі спеки синоптики прогнозують поступове зниження температури повітря.