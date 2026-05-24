Головна Погода

Повітря прогріється до +28°, а дощів поменшає: погода в Україні сьогодні

Дата публікації: 24 травня 2026 08:10
Дівчата стоять під парасолею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 24 травня, переважатиме тепла та комфортна погода. Значна частина території країни опиниться під впливом сухого й сонячного повітря, але в низці регіонів ще пройдуть короткочасні дощі, а подекуди грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко

Погода 24 травня від Укргідрометцентру

Синоптики попередили, що сьогодні на південному сході країни та Харківщині очікуються короткочасні дощі та грози. Через це оголошено І рівень небезпечності — жовтий. На решті території без опадів.

Погода в Україні 24 травня
Попередження про небезпечні явища 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж дня переважатиме північний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +21...+26 °С.

Якою буде погода в Україні 24 травня
Прогноз погоди в Україні 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди 24 травня від Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, у неділю значна частина території України опиниться у сухій сонячній погоді. Так, у західних, північних та більшості центральний областях буде суха та комфортна погода.

Температура повітря в Україні 24 травня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині. Температура повітря очікується комфортною, вдень в межах +20...+24 °С, на сході та південному сході +25...+28 °С.

Як писали Новини.LIVE, до Харкова прийшло похолодання сьогодні. Вночі температура повітря коливалась в межах +13...+18 °С. 

Також синоптики спростували чутки про аномальну спеку. Вони пояснили, що повідомлення про різке потепління та хвилю спеки буде в країнах Західної Європи, зокрема в Іспанії, Франції та Великій Британії. Автоматично переносити на територію України такі прогнози не можна.

Альбіна Зарічна - Редактор
