Воздух прогреется до +28°, а дождей станет меньше: погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня

Дата публикации 24 мая 2026 08:10
Девушки стоят под зонтом. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 24 мая, будет преобладать теплая и комфортная погода. Значительная часть территории страны окажется под влиянием сухого и солнечного воздуха, но в ряде регионов еще пройдут кратковременные дожди, а иногда грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода 24 мая от Укргидрометцентра

Синоптики предупредили, что сегодня на юго-востоке страны и Харьковской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Из-за этого объявлен І уровень опасности — желтый. На остальной территории без осадков.

Погода в Україні 24 травня
Предупреждение об опасных явлениях 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня будет преобладать северный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+26 °С.

Якою буде погода в Україні 24 травня
Прогноз погоды в Украине 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды 24 мая от Диденко

По прогнозу Наталки Диденко, в воскресенье значительная часть территории Украины окажется в сухой солнечной погоде. Так, в западных, северных и большинстве центральный областях будет сухая и комфортная погода.

Температура воздуха в Украине 24 мая. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Дожди с грозами пройдут в восточных областях, на Днепропетровщине. Температура воздуха ожидается комфортной, днем в пределах +20...+24 °С, на востоке и юго-востоке +25...+28 °С.

Как писали Новини.LIVE, в Харьков пришло похолодание сегодня. Ночью температура воздуха колебалась в пределах +13...+18 °С.

Также синоптики опровергли слухи об аномальной жаре. Они объяснили, что сообщение о резком потеплении и волне жары будет в странах Западной Европы, в частности в Испании, Франции и Великобритании. Автоматически переносить на территорию Украины такие прогнозы нельзя.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:

