Будет комфортно: синоптики опровергли слухи об аномальной жаре

Будет комфортно: синоптики опровергли слухи об аномальной жаре

Дата публикации 23 мая 2026 15:02
Люди гуляют по городу во время жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине не ожидается волна аномальной жары, которую прогнозируют для стран Западной Европы. Погодные условия на территории государства будет формировать прохладное воздушное поступление из Скандинавии.
В ближайшие дни температура будет оставаться в пределах комфортных значений с кратковременными осадками.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Чи буде аномальна спека в Україні
Карта приземной температуры воздуха/Укргидрометцентр

Аномальная европейская жара обойдет Украину стороной

В медиапространстве в последние дни активно распространяются сообщения о резком потеплении и волне жары в странах Западной Европы, в частности в Испании, Франции и Великобритании. Впрочем, специалисты Укргидрометцентра отмечают, что такие прогнозы нельзя автоматически переносить на территорию Украины.

Синоптики подчеркивают, что официальные метеопрогнозы касаются исключительно Украины, и ситуация в других европейских странах не определяет погодные условия внутри государства.

По данным Укргидрометцентра, вместо горячего воздуха с юга на Украину будет поступать более прохладная воздушная масса из Скандинавии. Именно она и будет определять погодный фон в ближайшее время.

Читайте также:

Температурные показатели преимущественно будут оставаться в комфортном диапазоне — ориентировочно от +21 до +27 °С. Кое-где ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые будут носить локальный характер и существенно не повлияют на общую теплую, но не жаркую погоду.

В конце мая синоптики прогнозируют некоторое снижение температуры. В этот период показатели могут опуститься ниже климатической нормы для этого времени года, однако резких погодных колебаний или экстремальной жары не ожидается.

В гидрометеорологическом центре призывают ориентироваться исключительно на официальные прогнозы и не поддаваться панике из-за громких заголовков о погодных явлениях в других странах Европы.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что на 23 мая синоптики прогнозировали переменную облачность и неустойчивую погоду с грозовыми дождями в ряде регионов Украины. Также в субботу местами возможны град и шквалы ветра. Наиболее активные осадки прогнозируются на востоке, юге и в центре страны, тогда как в остальных областях преимущественно будет сухо с умеренным ветром.

Новини.LIVE также сообщали, что по прогнозам синоптиков, в выходные, 23-24 мая, погода в Украине постепенно стабилизируется под влиянием антициклона, который принесет больше сухих и комфортных условий в большинстве регионов. В субботу на западе, севере и части центра будет без осадков и тепло до +23...+28 °С, тогда как на юге и востоке еще возможны дожди, грозы, местами шквалы и град. В воскресенье осадки останутся преимущественно на востоке и юго-востоке, а в большинстве областей сохранится сухая и комфортная погода.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
