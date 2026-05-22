Україна
Прогноз погоды на выходные от синоптика Диденко

Антициклон принесет жару: прогноз погоды на выходные от синоптика Диденко

Дата публикации 22 мая 2026 14:02
Прохожий на улице. Фото: Новини.LIVE

В выходные погода в Украине постепенно стабилизируется благодаря влиянию антициклона. В то же время часть регионов все еще будут накрывать дожди, грозы и шквалы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды на 23 и 24 мая

В субботу, 23 мая, сухая погода будет преобладать в западных, северных и части центральных областей. В этих регионах осадки маловероятны, а температура воздуха будет комфортной — от +23 до +28°C.

Зато в южных, восточных и некоторых центральных областях атмосферный фронт еще обусловит дожди и грозы. Кое-где возможны сильные ливни, шквалы и даже град.

Жарче всего будет на юго-востоке страны, где температура воздуха поднимется до +25...+30°C.

Карта погоды на 23 мая. Фото: скриншот

Синоптик отмечает, что уже в воскресенье, 24 мая, дожди останутся преимущественно на востоке и юго-востоке Украины, тогда как большинство областей будут иметь комфортную погоду без существенных осадков.

В Киеве 23 и 24 мая ожидается сухая и свежая погода. После нескольких теплых дней температура несколько снизится — днем в столице прогнозируют около +21...+23°C.

Карта погоды на 24 мая. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Укргидрометцентре прогнозируют улучшение погодных условий в ближайшие дни.

А также стало известно, что некоторые регионы Украины 22 мая накроет жара до +30°C.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
