Антициклон принесет жару: прогноз погоды на выходные от синоптика Диденко

В выходные погода в Украине постепенно стабилизируется благодаря влиянию антициклона. В то же время часть регионов все еще будут накрывать дожди, грозы и шквалы.

Прогноз погоды на 23 и 24 мая

В субботу, 23 мая, сухая погода будет преобладать в западных, северных и части центральных областей. В этих регионах осадки маловероятны, а температура воздуха будет комфортной — от +23 до +28°C.

Зато в южных, восточных и некоторых центральных областях атмосферный фронт еще обусловит дожди и грозы. Кое-где возможны сильные ливни, шквалы и даже град.

Жарче всего будет на юго-востоке страны, где температура воздуха поднимется до +25...+30°C.

Синоптик отмечает, что уже в воскресенье, 24 мая, дожди останутся преимущественно на востоке и юго-востоке Украины, тогда как большинство областей будут иметь комфортную погоду без существенных осадков.

В Киеве 23 и 24 мая ожидается сухая и свежая погода. После нескольких теплых дней температура несколько снизится — днем в столице прогнозируют около +21...+23°C.

