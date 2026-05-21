Температура повысится до +30°, но будут дожди: погода на завтра

Дата публикации 21 мая 2026 23:00
Погода в Украине на 22 мая — придет жара с дождями
Женщина с зонтом во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 22 мая, в Украине будет контрастная погода с дождями и жарой одновременно. Когда в большинстве областей ожидаются осадки, а иногда ливни, в восточной части температура воздуха достигнет отметки +30 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине 22 мая от Укргидрометцентра

Ближайшей ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а днем в Украине, кроме большинства западных областей, будут кратковременные дождь и грозы. В то же время в южных, большинстве центральных и Харьковской областях местами возможен град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с.

Погода в Україні 22 травня
Прогноз погоды на 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, а днем повысится до +25...+30 °С. В западных регионах будет несколько прохладнее - +18...+23 °С.

Погода на 22 мая от Наталки Диденко

По прогноз Диденко, 22 мая по всей Украине возможны летние дожди. Причиной этого являются атмосферные фронты и низкое атмосферное давление.

Погода на 22 травня
Карта температур на 22 мая в Украине. Фото: Метеопост

Температура воздуха ожидается высокой, в течение дня столбики термометров будут показывать +24...+28 °С, в восточной части до +25...+30 °С. Только в западных областях будет +20...+24 °С.

Как писали Новини.LIVE, в Украине стремительно мелеют реки из-за климатических изменений. Из-за этого сокращаются водные ресурсы, а восстановление крупных водных объектов остается под угрозой.

Также синоптики дали прогноз погоды на выходные 23-24 мая. В эти дни тоже будут дожди с грозами, но температура воздуха прогреется до +30 °С.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
