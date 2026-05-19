В Украине стремительно мелеют реки из-за климатических изменений

Дата публикации 19 мая 2026 18:07
Девушка возле Днепра. Фото: AP

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что в Украине стремительно сокращаются водные ресурсы. Причиной она назвала климатические изменения, в частности засуха.

Об этом эксклюзивно Татьяна Тимочко сказала в эфире Ранок.LIVE.

Сокращение водных ресурсов в Украине

Тимочко отметила, что мировая засуха является следствием глобальных изменений климата. По ее словам, они ощутимы также в Украине. В результате изменений происходит уменьшение водности рек.

"Вообще, уменьшение объемов водных ресурсов в Украине фиксируется уже последние десять лет. Но сейчас мы видим это абсолютно реально в измерениях водохранилищ, крупнейших таких хранилищ хранения пресной воды в Днепровском каскаде", — говорит глава Всеукраинской экологической лиги.

Из-за дефицита воды под угрозой оказывается и восстановление крупных водных объектов, в частности Каховского водохранилища.

Проблему также усугубляют высокие температуры, интенсивное испарение и устаревшие системы водопользования. Тимочко призвала агросектор подготовиться и внедрять современные решения, в частности капельное орошение.

"Только такими средствами мы сможем адаптироваться к неотвратимым изменениям климата, которое наблюдает все человечество на всей планете Земля", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, 20 мая почти всю территорию Украины накроют сильные ливни, шквалы и град. Исключением будут западные области, где погоду будет формировать западный антициклон.

А 17 мая в Днепре был мощный ливень, который вызвал подтопление. Осадки также осложнили движение транспорта.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
