Грозы и град: синоптик Наталья Диденко предупредила об смене погоды

Мужчина прячется от ливня. Фото: УНИАН

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать ясной и солнечной погоды из-за активности атмосферных фронтов, которые принесут летние дожди и грозы. В среду, 20 мая, почти всю территорию Украины накроют сильные ливни, шквалы и град. Только западные области частично защитит антициклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 20 мая

В большинстве областей в среду, 20 мая, ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также местами сильные ливни, шквалистый ветер и град. Исключением будут западные области Украины, которые попадут под влияние западного антициклона.

Карта атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

Температурные показатели 20 мая будут существенно отличаться в зависимости от региона. В целом в течение дня столбики термометров покажут от +21°C до +25°C.

Гораздо теплее будет на востоке, в центре и в большей части южных областей, где воздух прогреется до +25°C...+28°C, причем такая же высокая температура ожидается даже на Сумщине и Черниговщине. Зато более свежая воздушная масса накроет западный регион, Житомирскую, Винницкую и западные районы Черкасской области, где дневная температура составит лишь +18°C...+22°C.

Погода в Киеве 20 мая

В Киеве в среду Наталка Диденко обещает кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в столице в среду удержится в пределах комфортных +25°C.

Температурная карта Украины 20 мая. Фото: Метеопост

Далее прогноз неутешительный, ведь Наталка Диденко говорит, что к концу недели в Украине еще больше похолодает.

