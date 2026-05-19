Грозы и град: синоптик Наталья Диденко предупредила об смене погоды
В ближайшее время украинцам не стоит ожидать ясной и солнечной погоды из-за активности атмосферных фронтов, которые принесут летние дожди и грозы. В среду, 20 мая, почти всю территорию Украины накроют сильные ливни, шквалы и град. Только западные области частично защитит антициклон.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 20 мая
В большинстве областей в среду, 20 мая, ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также местами сильные ливни, шквалистый ветер и град. Исключением будут западные области Украины, которые попадут под влияние западного антициклона.
Температурные показатели 20 мая будут существенно отличаться в зависимости от региона. В целом в течение дня столбики термометров покажут от +21°C до +25°C.
Гораздо теплее будет на востоке, в центре и в большей части южных областей, где воздух прогреется до +25°C...+28°C, причем такая же высокая температура ожидается даже на Сумщине и Черниговщине. Зато более свежая воздушная масса накроет западный регион, Житомирскую, Винницкую и западные районы Черкасской области, где дневная температура составит лишь +18°C...+22°C.
Погода в Киеве 20 мая
В Киеве в среду Наталка Диденко обещает кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в столице в среду удержится в пределах комфортных +25°C.
Далее прогноз неутешительный, ведь Наталка Диденко говорит, что к концу недели в Украине еще больше похолодает.
Новини.LIVE писали ранее, что на Земле будет сегодня, 19 мая магнитная буря. Эксперты оценили ее уровень на G1 и дали советы, как минимизировать влияние на здоровье.
Также читайте подробный прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 мая. Известно, какие области накроет мощная непогода.