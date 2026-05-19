Погода Грози і град: синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди

Грози і град: синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди

Дата публікації: 19 травня 2026 13:26
Чоловік ховається від зливи. Фото: УНІАН

Найближчим часом українцям не варто очікувати на ясну та сонячну погоду через активність атмосферних фронтів, які принесуть літні дощі та грози. У середу, 20 травня, майже всю територію України накриють сильні зливи, шквали та град. Лише західні області частково захистить антициклон.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 20 травня

У більшості областей в середу, 20 травня, очікуються короткочасні дощі, грози, а також подекуди сильні зливи, шквалистий вітер та град. Винятком будуть західні області України, які потраплять під вплив західного антициклону.

Карта атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

Температурні показники 20 травня суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. Загалом протягом дня стовпчики термометрів покажуть від +21°C до +25°C.

Набагато тепліше буде на сході, в центрі та у більшій частині південних областей, де повітря прогріється до +25°C...+28°C, причому така ж висока температура очікується навіть на Сумщині та Чернігівщині. Натомість свіжіша повітряна маса накриє західний регіон, Житомирщину, Вінниччину та західні райони Черкаської області, де денна температура становитиме лише +18°C...+22°C.

Погода у Києві 20 травня

У Києві в середу Наталка Діденко обіцяє короткочасні дощі та грози.Температура повітря у столиці у середу утримається в межах комфортних +25°C.

Температурна карта України 20 травня. Фото: Метеопост

Далі прогноз невтішний, адже Наталка Діденко каже, що під кінець тижня в Україні ще більше похолоднішає.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
