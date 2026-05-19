Грози і град: синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди
Найближчим часом українцям не варто очікувати на ясну та сонячну погоду через активність атмосферних фронтів, які принесуть літні дощі та грози. У середу, 20 травня, майже всю територію України накриють сильні зливи, шквали та град. Лише західні області частково захистить антициклон.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 20 травня
У більшості областей в середу, 20 травня, очікуються короткочасні дощі, грози, а також подекуди сильні зливи, шквалистий вітер та град. Винятком будуть західні області України, які потраплять під вплив західного антициклону.
Температурні показники 20 травня суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. Загалом протягом дня стовпчики термометрів покажуть від +21°C до +25°C.
Набагато тепліше буде на сході, в центрі та у більшій частині південних областей, де повітря прогріється до +25°C...+28°C, причому така ж висока температура очікується навіть на Сумщині та Чернігівщині. Натомість свіжіша повітряна маса накриє західний регіон, Житомирщину, Вінниччину та західні райони Черкаської області, де денна температура становитиме лише +18°C...+22°C.
Погода у Києві 20 травня
У Києві в середу Наталка Діденко обіцяє короткочасні дощі та грози.Температура повітря у столиці у середу утримається в межах комфортних +25°C.
Далі прогноз невтішний, адже Наталка Діденко каже, що під кінець тижня в Україні ще більше похолоднішає.
