Землю накриє слабка магнітна буря: прогноз на 19 травня

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У вівторок, 19 травня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Попри незначну потужність, це геомагнітне коливання може спричинити дрібні збої в енергосистемах, вплинути на міграцію тварин та погіршити самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Українців чекає магнітна буря 19 травня

Протягом останніх 24 годин активність на Сонці залишалася на помірному рівні. За минулу добу астрофізики зафіксували на поверхні світила шість спалахів: три класу С та три класу В. Такі явища є відносно слабкими і суттєво не впливають на магнітосферу Землі.

Прогноз магнітних бур з 19 до 22 травня. Фото: скриншот

Очікується, що протягом вівторка геомагнітне поле коливатиметься від тихого стану до рівня незначного шторму. Загалом сонячна активність залишатиметься низькою, хоча зберігається певна ймовірність виникнення потужніших спалахів М-класу.

Сонячна активність на 19 травня:

Читайте також:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 16

Вірогідність магнітної бурі з 19 до 21 травня. Фото: скриншот

Як мінімізувати вплив магнітних бур на організм

Особливу обережність цього дня слід проявити літнім людям та особам із підвищеною метеочутливістю, оскільки магнітна буря може стати причиною головного болю, раптових стрибків артеріального тиску, безсоння та загальної слабкості.

У цей період критично важливо нормалізувати режим сну, забезпечивши організму не менше семи-восьми годин повноцінного відпочинку. Зі щоденного раціону необхідно повністю виключити алкогольні напої, міцну каву, енергетики та надмірно жирну їжу, замінивши їх чистою питною водою, натуральними соками та заспокійливими трав'яними чаями.

Також краще замість важких тренувань надати перевагу спокійним прогулянкам на свіжому повітрі. Чудово полегшити самопочуття допоможе контрастний душ уранці або тепла ванна ввечері.

Новини.LIVE писали раніше про прогноз магнітних бур у травні. Синоптики чітко назвали дати, коли будуть сильні геомагнітні коливання, які погіршать здоров'я метеозалежним.

Також в Україні впродовж цього тижня з 18 до 25 травня різко зміниться погода. В регіонах будуть зливи з градом, а також спекотні дні, коли температуру повітря прогріє до +28°C.