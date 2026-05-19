Главная Погода Землю накроет слабая магнитная буря: прогноз на 19 мая

Дата публикации 19 мая 2026 11:50
Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 19 мая, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на незначительную мощность, это геомагнитное колебание может вызвать мелкие сбои в энергосистемах, повлиять на миграцию животных и ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Украинцев ждет магнитная буря 19 мая

В течение последних 24 часов активность на Солнце оставалась на умеренном уровне. За минувшие сутки астрофизики зафиксировали на поверхности светила шесть вспышек: три класса С и три класса В. Такие явления являются относительно слабыми и существенно не влияют на магнитосферу Земли.

Прогноз магнитных бурь с 19 по 22 мая. Фото: скриншот

Ожидается, что в течение вторника геомагнитное поле будет колебаться от тихого состояния до уровня незначительного шторма. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя сохраняется определенная вероятность возникновения мощных вспышек М-класса.

Солнечная активность на 19 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 16
Вероятность магнитной бури с 19 по 21 мая. Фото: скриншот

Как минимизировать влияние магнитных бурь на организм

Особую осторожность в этот день следует проявить пожилым людям и лицам с повышенной метеочувствительностью, поскольку магнитная буря может стать причиной головной боли, внезапных скачков артериального давления, бессонницы и общей слабости.

В этот период критически важно нормализовать режим сна, обеспечив организму не менее семи-восьми часов полноценного отдыха. Из ежедневного рациона необходимо полностью исключить алкогольные напитки, крепкий кофе, энергетики и чрезмерно жирную пищу, заменив их чистой питьевой водой, натуральными соками и успокаивающими травяными чаями.

Также лучше вместо тяжелых тренировок отдать предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Прекрасно облегчить самочувствие поможет контрастный душ утром или теплая ванна вечером.

Новини.LIVE писали ранее о прогнозе магнитных бурь в мае. Синоптики четко назвали даты, когда будут сильные геомагнитные колебания, которые ухудшат здоровье метеозависимым.

Также в Украине в течение этой недели с 18 по 25 мая резко изменится погода. В регионах будут ливни с градом, а также жаркие дни, когда температуру воздуха прогреет до +28°C.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
