Землю накроет слабая магнитная буря: прогноз на 19 мая

Во вторник, 19 мая, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на незначительную мощность, это геомагнитное колебание может вызвать мелкие сбои в энергосистемах, повлиять на миграцию животных и ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Украинцев ждет магнитная буря 19 мая

В течение последних 24 часов активность на Солнце оставалась на умеренном уровне. За минувшие сутки астрофизики зафиксировали на поверхности светила шесть вспышек: три класса С и три класса В. Такие явления являются относительно слабыми и существенно не влияют на магнитосферу Земли.

Ожидается, что в течение вторника геомагнитное поле будет колебаться от тихого состояния до уровня незначительного шторма. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя сохраняется определенная вероятность возникновения мощных вспышек М-класса.

Солнечная активность на 19 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 16

Как минимизировать влияние магнитных бурь на организм

Особую осторожность в этот день следует проявить пожилым людям и лицам с повышенной метеочувствительностью, поскольку магнитная буря может стать причиной головной боли, внезапных скачков артериального давления, бессонницы и общей слабости.

В этот период критически важно нормализовать режим сна, обеспечив организму не менее семи-восьми часов полноценного отдыха. Из ежедневного рациона необходимо полностью исключить алкогольные напитки, крепкий кофе, энергетики и чрезмерно жирную пищу, заменив их чистой питьевой водой, натуральными соками и успокаивающими травяными чаями.

Также лучше вместо тяжелых тренировок отдать предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Прекрасно облегчить самочувствие поможет контрастный душ утром или теплая ванна вечером.

