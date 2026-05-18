Грози, град і шквали: прогноз погоди в Україні на тиждень

В Україні найближчими днями очікується нестійка та дощова погода. Синоптики прогнозують грози, сильні зливи, град і шквали вітру у низці регіонів, а також поступове підвищення температури повітря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Meteoprog.

Прогноз погоди з 18 по 24 травня

У понеділок, 18 травня, вночі у північно-західних областях, а вдень також у центральних та південних регіонах очікуються дощі, місцями з грозами. В інших областях істотних опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз можливі пориви до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +20…+25 °С, а у північно-західних областях та Карпатах +15…+20 °С.

У вівторок, 19 травня, вночі істотних опадів не очікується. Вдень короткочасні грозові дощі пройдуть у більшості областей, а на Лівобережжі можливі сильні зливи, град та шквали до 17-22 м/с. На крайньому заході країни буде без істотних опадів. Температура повітря вночі +8...+13 °С, вдень на Лівобережжі +26...+31 °С, на Правобережжі +20...+25 °С.

У середу, 20 травня, вночі короткочасні дощі прогнозують у центрі та на півночі країни, а вдень опади охоплять більшість регіонів. Подекуди можливі сильні зливи, грози, шквали та град. Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +14…+19 °С, у західних областях +8…+13 °С, вдень повітря прогріється до +26...+31 °С, а на заході до +19...+24 °С.

У четвер, 21 травня, нестійка погода збережеться. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози, а вдень у центральних, північних і південних регіонах можливі град і шквали до 17-22 м/с. Температура суттєво не зміниться: на заході вночі +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С, в інших регіонах вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С.

У п'ятницю, 22 травня, погодні умови визначатиме область зниженого тиску та нестійка повітряна маса. Очікуються дощі, місцями сильні, із грозами. В окремих районах можливі град та шквали до 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С, в інших регіонах вночі +13…+18 °С, вдень +24…+29 °С.

У суботу, 23 травня, грозові дощі прогнозують у східних та південно-східних областях, а також у Криму. На решті території України переважатиме суха погода. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

У неділю, 24 травня, на більшій частині території країни встановиться стійка та малохмарна погода без опадів завдяки впливу антициклону. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+13 °С, вдень +22...+27 °С.

