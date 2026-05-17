Дощі, грози та спека: погода в Україні на завтра

Погода в Україні на завтра

Дата публікації: 17 травня 2026 23:57
Жінка йде містом з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 18 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та місцями грозами. У більшості регіонів збережеться хмарність із проясненнями, подекуди можливі тумани. Температура повітря коливатиметься від прохолоднішої на заході до більш теплої на сході країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 18 травня
Прогноз погоди в Україні на 18 травня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 18 травня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, у понеділок по країні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Очікуються помірні, а вночі на півночі місцями й значні дощі, подекуди грози.

У більшості східних областей, а також у нічні години на заході істотних опадів не прогнозують. 

У нічний та ранковий час у східних і південно-східних регіонах, на Закарпатті та в Карпатах місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, удень +18…+23 °C, а на сході місцями до +26 °C.

Карта температур. Зображення: Наталка Діденко/Facebook

Прогноз погоди на 18 травня від синоптика Діденко

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що понеділок в Україні розпочнеться доволі теплою погодою з температурою повітря +20…+24 °C. Трохи свіжіше буде на заході країни, де очікується +18…+20 °C, тоді як найтепліше традиційно на сході — у Луганській, Харківській та Сумській областях до +22…+25 °C

Короткочасні дощі з грозами пройдуть практично по всій території країни, за винятком північного сходу.

У Києві 18 травня також очікується дощ і ймовірна гроза, вдень близько +20 °C.

Надалі температура повітря поступово зростатиме, а грозові дощі ще залишатимуться характерною рисою травневої погоди.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Дніпрі 17 травня потужна злива спричинила підтоплення вулиць у різних районах міста. Через інтенсивні опади ускладнився рух транспорту, а частина міської інфраструктури опинилася під водою. Напередодні синоптики попереджали про грози та небезпечні метеорологічні явища із жовтим рівнем небезпечності.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше синоптики прогнозували потепління в Україні з 18 травня, яке поступово посилюватиметься протягом початку тижня. У східних регіонах температура місцями підніматиметься до +30 °C, тоді як на заході буде значно прохолодніше — в межах +17…+22 °C. Надалі спека пошириться на більшу частину країни й в окремих областях може сягати до +32 °C.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор

Альбіна Зарічна
