Дожди, грозы и жара: погода в Украине на завтра

Дожди, грозы и жара: погода в Украине на завтра

Дата публикации 17 мая 2026 23:57
Женщина идет по городу с зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 18 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и местами грозами. В большинстве регионов сохранится облачность с прояснениями, местами возможны туманы. Температура воздуха будет колебаться от более прохладной на западе до более теплой на востоке страны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Україні на 18 травня
Прогноз погоды в Украине на 18 мая. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 18 мая от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в понедельник по стране будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ожидаются умеренные, а ночью на севере местами и значительные дожди, местами грозы.

В большинстве восточных областей, а также в ночные часы на западе существенных осадков не прогнозируют.

В ночное и утреннее время в восточных и юго-восточных регионах, на Закарпатье и в Карпатах местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °C, днем +18...+23 °C, а на востоке местами до +26 °C.

Прогноз погоди на 18 травня
Карта температур. Изображение: Наталка Диденко/Facebook

Прогноз погоды на 18 мая от синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что понедельник в Украине начнется довольно теплой погодой с температурой воздуха +20...+24 °C. Немного свежее будет на западе страны, где ожидается +18...+20 °C, тогда как теплее всего традиционно на востоке — в Луганской, Харьковской и Сумской областях до +22...+25 °C.

Кратковременные дожди с грозами пройдут практически по всей территории страны, за исключением северо-востока.

В Киеве 18 мая также ожидается дождь и вероятная гроза, днем около +20 °C.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно расти, а грозовые дожди еще будут оставаться характерной чертой майской погоды.

Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Днепре 17 мая мощный ливень вызвал подтопление улиц в разных районах города. Из-за интенсивных осадков осложнилось движение транспорта, а часть городской инфраструктуры оказалась под водой. Накануне синоптики предупреждали о грозах и опасных метеорологических явлениях с желтым уровнем опасности.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее синоптики прогнозировали потепление в Украине с 18 мая, которое будет постепенно усиливаться в течение начала недели. В восточных регионах температура местами будет подниматься до +30 °C, тогда как на западе будет значительно прохладнее — в пределах +17...+22 °C. В дальнейшем жара распространится на большую часть страны и в отдельных областях может достигать до +32 °C.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
