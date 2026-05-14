Температура воздуха в Украине вырастет до +31°C: где будет жарче всего

Температура воздуха в Украине вырастет до +31°C: где будет жарче всего

Дата публикации 14 мая 2026 13:20
На следующей неделе в Украине резко потеплеет до +32 °C: прогноз погоды
Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине со следующей недели потеплеет до +31 °C. В то же время в западных областях температура воздуха повысится не сразу. Кроме того, возможны осадки в нескольких регионах.

Об этом сообщает Ventusky, передает Новини.LIVE.

Резкое потепление в Украине

В понедельник, 18 мая, теплее всего будет в Сумах, Харькове, Луганске. Там температура воздуха повысится до +30 °C. В западных областях ожидается +17...+22 °C. В Киеве температура днем будет +21 °C.

Прогноз погоди в Україні 18 травня
Погода в Украине 18 мая. Фото: Ventusky

Во вторник, 19 мая, жара распространится по большей части Украины. На Полтавщине, Черниговщине, Киевщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине, Сумщине и Харьковщине будет до +32 °C. В то же время самая низкая температура воздуха будет в Карпатах +11...+15 °C. В Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях +22...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня
Погода в Украине 19 мая. Фото: Ventusky

В среду, 20 мая, жара сохранится. Днем температура воздуха будет от +20...+30 °C.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня
Погода в Украине 20 мая. Фото: Ventusky

В то же время местами ожидаются осадки. В частности, 18 мая, грозы и дожди будут на Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой областях.

Опади в Україні 18 травня
Дожди в Украине 18 мая. Фото: Ventusky

А 21 мая дожди будут в центральных областях и на востоке.

Прогноз погоди в Україні 21 травня
Осадки в Украине 21 мая. Фото: Ventusky

Кроме того, осадки прогнозируются 22 мая.

Дощі в Україні 22 травня
Дожди в Украине 22 мая. Фото: Ventusky

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 14 мая на Земле не ожидается магнитных бурь. Известно, что на Солнце произошло семь вспышек С, которые не имеют существенного влияния.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что на выходных в Украине, 16-17 мая, ожидаются дожди, грозы и град. В то же время днем температура воздуха будет высокой — до +26 °C.

Альбина Заречная
