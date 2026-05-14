На следующей неделе в Украине резко потеплеет до +32 °C: прогноз погоды

Погода в Украине со следующей недели потеплеет до +31 °C. В то же время в западных областях температура воздуха повысится не сразу. Кроме того, возможны осадки в нескольких регионах.

Об этом сообщает Ventusky, передает Новини.LIVE.

Резкое потепление в Украине

В понедельник, 18 мая, теплее всего будет в Сумах, Харькове, Луганске. Там температура воздуха повысится до +30 °C. В западных областях ожидается +17...+22 °C. В Киеве температура днем будет +21 °C.

Во вторник, 19 мая, жара распространится по большей части Украины. На Полтавщине, Черниговщине, Киевщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине, Сумщине и Харьковщине будет до +32 °C. В то же время самая низкая температура воздуха будет в Карпатах +11...+15 °C. В Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях +22...+28 °C.

В среду, 20 мая, жара сохранится. Днем температура воздуха будет от +20...+30 °C.

В то же время местами ожидаются осадки. В частности, 18 мая, грозы и дожди будут на Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой областях.

А 21 мая дожди будут в центральных областях и на востоке.

Кроме того, осадки прогнозируются 22 мая.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 14 мая на Земле не ожидается магнитных бурь. Известно, что на Солнце произошло семь вспышек С, которые не имеют существенного влияния.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что на выходных в Украине, 16-17 мая, ожидаются дожди, грозы и град. В то же время днем температура воздуха будет высокой — до +26 °C.