Спокойный день для метеозависимых: прогноз магнитных бурь на сегодня

День без магнитных колебаний. Фото: коллаж Новини.LIVE

Магнитных бурь на Земле в четверг, 14 мая, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли семь вспышек С, которые не имеют существенного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 14 мая

Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой Х-класса.

Солнечная активность на 14 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 30

Влияние магнитных бурь на организм человека

Магнитные бури могут влиять на самочувствие части людей, но реакция индивидуальна и не является одинаковой для всех.

Чаще всего у чувствительных людей в такие периоды могут появляться:

головная боль;

усталость;

сонливость;

бессонница.

Некоторые испытывают колебания артериального давления, головокружение, раздражительность или снижение концентрации. Также возможно обострение хронических сердечно-сосудистых состояний у людей с соответствующими заболеваниями.

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь обычно помогает снижение нагрузки на организм и стабильный режим дня. Стоит следить за сном и стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Полезно уменьшить количество кофеина, энергетиков и тяжелой пищи, зато пить достаточно воды.

Помогает также легкая физическая активность. Также важно избегать сильного стресса, перегрузки и длительного пребывания перед экранами.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, вскоре ожидаются слабые магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

