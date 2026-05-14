Спокійний день для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

Магнітних бур на Землі у четвер, 14 травня, не очікується. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися сім спалахів С, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 14 травня

Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою Х-класу.

Сонячна активність на 14 травня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 30

Вплив магнітних бур на організм людини

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття частини людей, але реакція індивідуальна і не є однаковою для всіх.

Найчастіше в чутливих людей у такі періоди можуть зʼявлятися:

головний біль;

втома;

сонливість;

безсоння.

Дехто відчуває коливання артеріального тиску, запаморочення, дратівливість чи зниження концентрації. Також можливе загострення хронічних серцево-судинних станів у людей із відповідними захворюваннями.

Полегшити самопочуття під час магнітних бур зазвичай допомагає зниження навантаження на організм і стабільний режим дня. Варто стежити за сном і намагатися лягати та прокидатися в один і той самий час.

Корисно зменшити кількість кофеїну, енергетиків і важкої їжі, натомість пити достатньо води.

Допомагає також легка фізична активність. Також важливо уникати сильного стресу, перенавантаження та тривалого перебування перед екранами.

