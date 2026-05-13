Дощі в центрі й тепло на сході: прогноз погоди в Україна на завтра

Перехожі. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 травня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями можливі грози, тоді як частина регіонів залишиться без опадів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні на 14 травня

За прогнозом, помірні дощі очікуються в центральних областях, а вдень також у Сумській та Харківській областях місцями можливі значні опади та грози. У західних, Житомирській та Вінницькій областях істотних опадів не прогнозують.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме: на заході +2…+7 °C, у більшості північних і Вінницькій областях +4…+9 °C, на решті території +8…+13 °C. Вдень повітря прогріється до +14…+19 °C, а на сході місцями до +23 °C.

Карта погоди на 14 травня. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко попередила, що 14 травня атмосферний фронт суттєво змінить погодні умови в різних регіонах України.

Читайте також:

А також раніше ми писали, що цей тиждень не принесе стабільного весняного тепла, натомість прогнозуються часті дощі, грози та температурні коливання. Найскладніша ситуація очікується на заході України, де можливі сильні опади, нічні заморозки, а в Карпатах — навіть мокрий сніг.