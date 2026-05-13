Пів України завтра накриє грозова буря: прогноз синоптика Діденко

У четвер, 14 травня атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні по регіонах. Поки східні області грітимуться при комфортних +23°C, частину центру та півдня накриє відчутне похолодання до +12°C, а Лівобережжя ще й заллє весняними дощами з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

В Україні 14 травня погода принесе зливи з грозами

У четвер, 14 травня, погода в Україні кардинально відрізнятиметься залежно від регіону. Причиною цього буде вплив різних атмосферних явищ. Так, Лівобережжя опиниться під дією атмосферних фронтів. Це означає, що там пройдуть періодичні дощі, а подекуди навіть прогримлять грози. Натомість велика частина Правобережжя потрапить у зону дії антициклону, який принесе туди суху та спокійну погоду без опадів.

Найхолодніше буде у смузі, що простягнеться від півночі до півдня через Чернігівщину, Черкащину, Кропивницький та аж до Миколаївщини. Там стовпчики термометрів покажуть лише +12°C...+14°C. Зовсім інша ситуація чекає на жителів східних областей. Для них четвер стане найтеплішим днем з показниками у +20°C...+23°C. Усі інші регіони України матимуть помірну температуру в межах +14°C...+17°C.

Погода в Києві у четвер, 14 травня

Що стосується Києва, то більша частина дня у столиці пройде без опадів. Повітря 14 травня там прогріється максимум до +16°C. Проте ближче до вечора ситуація зміниться, небо затягне хмарами і піде дощ.

Як писали Новини.LIVE, цього тижня в Україні очікується неодноразова різка зміни погоди. Синоптики обіцяють, що з 11 до 17 травня можливі заморозки, сильні грози та опади.

