Пол Украины завтра накроет грозовая буря: прогноз синоптика Диденко

В четверг, 14 мая атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине по регионам. Пока восточные области будут греться при комфортных +23°C, часть центра и юга накроет ощутимое похолодание до +12°C, а Левобережье еще и зальет весенними дождями с грозами.

В Украині 14 травня погода принесе зливи з грозами

В четверг, 14 мая, погода в Украине будет кардинально отличаться в зависимости от региона. Причиной этого будет влияние различных атмосферных явлений. Так, Левобережье окажется под действием атмосферных фронтов. Это означает, что там пройдут периодические дожди, а иногда даже прогремят грозы. Зато большая часть Правобережья попадет в зону действия антициклона, который принесет туда сухую и спокойную погоду без осадков.

Холоднее всего будет в полосе, которая протянется от севера до юга через Черниговскую, Черкасскую, Кропивницкую и до Николаевской области. Там столбики термометров покажут лишь +12°C...+14°C. Совсем другая ситуация ждет жителей восточных областей. Для них четверг станет самым теплым днем с показателями в +20°C...+23°C. Все остальные регионы Украины будут иметь умеренную температуру в пределах +14°C...+17°C.

Погода в Киеве в четверг, 14 мая

Что касается Киева, то большая часть дня в столице пройдет без осадков. Воздух 14 мая там прогреется максимум до +16°C. Однако ближе к вечеру ситуация изменится, небо затянет облаками и пойдет дождь.

Как писали Новини.LIVE, на этой неделе в Украине ожидается неоднократная резкая смены погоды. Синоптики обещают, что с 11 до 17 мая возможны заморозки, сильные грозы и осадки.

