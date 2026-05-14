Дожди в центре и тепло на востоке: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди в центре и тепло на востоке: прогноз погоды в Украине на сегодня
В четверг, 14 мая, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В ряде областей пройдут дожди разной интенсивности. Местами возможны грозы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
По прогнозу, умеренные дожди ожидаются в центральных областях, а днем еще и в Сумской и Харьковской областях. Местами возможны значительные осадки и грозы. В западных, Житомирской и Винницкой областях существенных осадков не прогнозируют.
Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит: на западе +2...+7 °C, в большинстве северных и Винницкой областях +4...+9 °C, на остальной территории +8...+13 °C. Днем воздух прогреется до +14...+19 °C, а на востоке местами до +23 °C.
Как сообщал Новини.LIVE, синоптик Наталка Диденко предупредила, что 14 мая атмосферный фронт существенно изменит погодные условия в разных регионах Украины.
Также Новини.LIVE писал, что эта неделя не принесет стабильного весеннего тепла, зато прогнозируются частые дожди, грозы и температурные колебания. Самая сложная ситуация ожидается на западе Украины. Там возможны сильные осадки, ночные заморозки, а в Карпатах — даже мокрый снег.