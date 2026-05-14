Наступного тижня в Україні різко потепліє до +32 °C: прогноз погоди

Температура повітря в Україні зросте до +31°C: де буде найспекотніше
Погода в Україні з наступного тижня потепліє до +31 °C. Водночас у західних областях температура повітря підвищиться не одразу. Крім того, можливі опади у декількох регіонах.
Про це повідомляє Ventusky, передає Новини.LIVE.
Різке потепління в Україні
У понеділок, 18 травня, найтепліше буде в Сумах, Харкові, Луганську. Там температура повітря підвищиться до +30 °C. У західних областях очікується +17...+22 °C. У Києві температура вдень буде +21 °C.
У вівторок, 19 травня, спека пошириться по більшій частині України. На Полтавщині, Чернігівщині, Київщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Сумщині та Харківщині буде до +32 °C. Водночас найнижча температура повітря буде в Карпатах +11...+15 °C. На Рівненщині, Волині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Одещині +22...+28 °C.
У середу, 20 травня, спека утримається. Вдень температура повітря буде від +20...+30 °C.
Водночас місцями очікуються опади. Зокрема, 18 травня, грози і дощі будуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Хмельниччині, Вінниччині.
А 21 травня дощі будуть у центральних областях та на сході.
Крім того, опади прогнозуються 22 травня.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 14 травня на Землі не очікується магнітних бур. Відомо, що на Сонці відбулося сім спалахів С, які не мають суттєвого впливу.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на вихідних в Україні, 16-17 травня, очікуються дощі, грози та град. Водночас вдень температура повітря буде високою — до +26 °C.