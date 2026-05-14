Головна Погода Температура повітря в Україні зросте до +31°C: де буде найспекотніше

Температура повітря в Україні зросте до +31°C: де буде найспекотніше

Дата публікації: 14 травня 2026 13:20
Наступного тижня в Україні різко потепліє до +32 °C: прогноз погоди
Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні з наступного тижня потепліє до +31 °C. Водночас у західних областях температура повітря підвищиться не одразу. Крім того, можливі опади у декількох регіонах.

Про це повідомляє Ventusky, передає Новини.LIVE.

Різке потепління в Україні

У понеділок, 18 травня, найтепліше буде в Сумах, Харкові, Луганську. Там температура повітря підвищиться до +30 °C. У західних областях очікується +17...+22 °C. У Києві температура вдень буде +21 °C.

Прогноз погоди в Україні 18 травня
Погода в Україні 18 травня. Фото: Ventusky

У вівторок, 19 травня, спека пошириться по більшій частині України. На Полтавщині, Чернігівщині, Київщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Сумщині та Харківщині буде до +32 °C. Водночас найнижча температура повітря буде в Карпатах +11...+15 °C. На Рівненщині, Волині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Одещині +22...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня
Погода в Україні 19 травня. Фото: Ventusky

У середу, 20 травня, спека утримається. Вдень температура повітря буде від +20...+30 °C.

Читайте також:
Прогноз погоди в Україні на 20 травня
Погода в Україні 20 травня. Фото: Ventusky

Водночас місцями очікуються опади. Зокрема, 18 травня, грози і дощі будуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Хмельниччині, Вінниччині.

Опади в Україні 18 травня
Дощі в Україні 18 травня. Фото: Ventusky

А 21 травня дощі будуть у центральних областях та на сході.

Прогноз погоди в Україні 21 травня
Опади в Україні 21 травня. Фото: Ventusky

Крім того, опади прогнозуються 22 травня.

Дощі в Україні 22 травня
Дощі в Україні 22 травня. Фото: Ventusky

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 14 травня на Землі не очікується магнітних бур. Відомо, що на Сонці відбулося сім спалахів С, які не мають суттєвого впливу.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на вихідних в Україні, 16-17 травня, очікуються дощі, грози та град. Водночас вдень температура повітря буде високою — до +26 °C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
