Наступного тижня в Україні різко потепліє до +32 °C: прогноз погоди

Погода в Україні з наступного тижня потепліє до +31 °C. Водночас у західних областях температура повітря підвищиться не одразу. Крім того, можливі опади у декількох регіонах.

Про це повідомляє Ventusky, передає Новини.LIVE.

Різке потепління в Україні

У понеділок, 18 травня, найтепліше буде в Сумах, Харкові, Луганську. Там температура повітря підвищиться до +30 °C. У західних областях очікується +17...+22 °C. У Києві температура вдень буде +21 °C.

Погода в Україні 18 травня. Фото: Ventusky

У вівторок, 19 травня, спека пошириться по більшій частині України. На Полтавщині, Чернігівщині, Київщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Сумщині та Харківщині буде до +32 °C. Водночас найнижча температура повітря буде в Карпатах +11...+15 °C. На Рівненщині, Волині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Одещині +22...+28 °C.

Погода в Україні 19 травня. Фото: Ventusky

У середу, 20 травня, спека утримається. Вдень температура повітря буде від +20...+30 °C.

Погода в Україні 20 травня. Фото: Ventusky

Водночас місцями очікуються опади. Зокрема, 18 травня, грози і дощі будуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Хмельниччині, Вінниччині.

Дощі в Україні 18 травня. Фото: Ventusky

А 21 травня дощі будуть у центральних областях та на сході.

Опади в Україні 21 травня. Фото: Ventusky

Крім того, опади прогнозуються 22 травня.

Дощі в Україні 22 травня. Фото: Ventusky

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 14 травня на Землі не очікується магнітних бур. Відомо, що на Сонці відбулося сім спалахів С, які не мають суттєвого впливу.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на вихідних в Україні, 16-17 травня, очікуються дощі, грози та град. Водночас вдень температура повітря буде високою — до +26 °C.