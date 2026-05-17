В Днепре мощный ливень: затопило улицы города

В Днепре мощный ливень: затопило улицы города

Дата публикации 17 мая 2026 19:03
Люди идут по городу во время сильного ливня. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 17 мая, в Днепре мощный ливень вызвал подтопление улиц и дорог в разных районах города. Интенсивные осадки быстро осложнили движение транспорта и привели к локальным подтоплениям. Из-за непогоды часть городской инфраструктуры оказалась под водой.

Об этом информирует Новини.LIVE.

У Дніпрі сильна злива 17 травня
Подтопленные улицы Днепра 17 мая. Фото: кадр из видео

В Днепре сильный ливень: затопило дороги

Сегодня, 17 мая, в Днепре продолжается сильный ливень. Из-за этого улицы города подтапливает, также затруднено движение транспорта.

У Дніпрі через зливу затопило вулиці
Подтоплены дороги из-за ливня в Днепре 17 мая. Фото: кадр из видео

Заметим, что в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии предупреждали об опасных метеорологических явлениях и грозах, которые ожидались в Днепре и области в течение суток. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Скриншот сообщения Гидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики прогнозировали, что 17 мая в Днепре и Днепропетровской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем синоптики предупреждали о небольшом, местами умеренном дожде с грозами, утром — туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составила +10...+15 °C, днем +18...+23 °C, в Днепре — ночью +11...+13 °C, днем +20...+22 °C.

Новини.LIVE информировали, что Гидрометцентр предупреждал о дождливой погоде в Украине 17 мая, местами с грозами. Осадки в течение дня охватят большинство регионов, кроме части западных областей. Температура воздуха составит ночью +10...+15 °C, а днем повысится до +18...+23 °C.

Новини.LIVE сообщали, что по прогнозам синоптиков, с 18 мая ожидается резкое потепление, которое охватит большинство регионов Украины. В центральных, северных, восточных и части южных областей температура воздуха повысится до +30...+32 °C, тогда как на западе будет прохладнее. В Карпатах прогнозируют самые низкие показатели — около +11...+15 °C.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
