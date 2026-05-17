У Дніпрі потужна злива: затопило вулиці міста
У неділю, 17 травня, у Дніпрі потужна злива спричинила підтоплення вулиць і доріг у різних районах міста. Інтенсивні опади швидко ускладнили рух транспорту та призвели до локальних підтоплень. Через негоду частина міської інфраструктури опинилася під водою.
Про це інформує Новини.LIVE.
У Дніпрі сильна злива: затопило дороги
Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі триває сильна злива. Через це вулиці міста підтоплює, також ускладнено рух транспорту.
Зауважимо, що в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про небезпечні метеорологічні явища та грози, які очікувалися у Дніпрі та області протягом доби. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Раніше синоптики прогнозували, що 17 травня у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується хмарна погода з проясненнями.
Вдень синоптики попереджали про невеликий, місцями помірний дощ із грозами, вранці — туман. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становила +10…+15 °C, вдень +18…+23 °C, у Дніпрі — вночі +11…+13 °C, вдень +20…+22 °C.
Новини.LIVE інформували, що Гідрометцентр попереджав про дощову погоду в Україні 17 травня, місцями з грозами. Опади протягом дня охоплять більшість регіонів, окрім частини західних областей. Температура повітря становитиме вночі +10…+15 °C, а вдень підвищиться до +18…+23 °C.
Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, з 18 травня очікується різке потепління, яке охопить більшість регіонів України. У центральних, північних, східних та частині південних областей температура повітря підвищиться до +30…+32 °C, тоді як на заході буде прохолодніше. У Карпатах прогнозують найнижчі показники — близько +11…+15 °C.