У Дніпрі потужна злива: затопило вулиці міста

Люди йдуть містом під час сильної зливи. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 17 травня, у Дніпрі потужна злива спричинила підтоплення вулиць і доріг у різних районах міста. Інтенсивні опади швидко ускладнили рух транспорту та призвели до локальних підтоплень. Через негоду частина міської інфраструктури опинилася під водою.

Про це інформує Новини.LIVE.

Підтоплені вулиці Дніпра 17 травня. Фото: кадр з відео

У Дніпрі сильна злива: затопило дороги

Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі триває сильна злива. Через це вулиці міста підтоплює, також ускладнено рух транспорту.

Підтоплені дороги через зливу у Дніпрі 17 травня. Фото: кадр з відео

Зауважимо, що в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про небезпечні метеорологічні явища та грози, які очікувалися у Дніпрі та області протягом доби. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Скриншот повідомлення Гідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики прогнозували, що 17 травня у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується хмарна погода з проясненнями.

Читайте також:

Вдень синоптики попереджали про невеликий, місцями помірний дощ із грозами, вранці — туман. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становила +10…+15 °C, вдень +18…+23 °C, у Дніпрі — вночі +11…+13 °C, вдень +20…+22 °C.

Новини.LIVE інформували, що Гідрометцентр попереджав про дощову погоду в Україні 17 травня, місцями з грозами. Опади протягом дня охоплять більшість регіонів, окрім частини західних областей. Температура повітря становитиме вночі +10…+15 °C, а вдень підвищиться до +18…+23 °C.

Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, з 18 травня очікується різке потепління, яке охопить більшість регіонів України. У центральних, північних, східних та частині південних областей температура повітря підвищиться до +30…+32 °C, тоді як на заході буде прохолодніше. У Карпатах прогнозують найнижчі показники — близько +11…+15 °C.