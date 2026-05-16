Погода в Україні завтра 17 травня: прогноз від Укргідрометцентру

Люди перехоодять вулицю під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН/Олександр Прилепа

Погода в Україні завтра 17 травня буде дощовою, подекуди з грозами. Опади розпочнуться вночі, а вдень поширяться на більшість областей. Температура повітря вночі буде не менш як +10 °C, а вдень максимально підійметься до +23 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 17 травня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність в Україні. Вночі на крайньому заході та сході короткочасні дощі, місцями з грозами, які вдень поширяться на решту території, окрім заходу.

Вітер очікується південно-східного напрямку з переходом на північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +10...+15 °C, а вдень стовпчики термометрів виростуть до +18...+23 °C.

Погодна мапа України на 17 травня 2026 року. Фото: Укргідрометцентр

Чому почастішали дощі з грозою

Голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook наголосив на цінності травневих дощів, оскільки вони — "запорука майбутнього врожаю, адже озимина якраз проходить критичний період споживання ґрунтової вологи", а також знижують ризик лісових пожеж.

Станом на середину травня 2026 року відбувається перебудова атмосфери на літню, тому й погода нестійка.

"Поки значна частина Західної Європи перебуває під впливом прохолодного атлантичного повітря — у Мадриді та Парижі лише близько +12 °C. Водночас наш регіон поступово потрапляє під вплив циклонів із південних морів", — повідомляє Постригань.

Також синоптик прогнозує, що на початку наступного тижня до України почне надходити тепліше та вологіше повітря завдяки циклону, що зароджується над Каспійським морем. Тому слід очікувати короткочасні дощі з грозами, шквалами та градом. Температура своєю чергою підвищиться до +15...+16 °C вночі та +21...+26 °C вдень.

Погодана мапа Європи. Фото: Віталій Постригань/Facebook

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко, що вихідні 16-17 травня в Україні будуть теплими. Температура повітря вдень підскочить до +20...+24 °C.

Також Новини.LIVE, посилаючись на синоптиків Ventusky, розповідали, що наступного тижня повітря може прогрітися до +32 °C. Таке тепло можливе в Полтавській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях.

