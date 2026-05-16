Погода в Украине завтра 17 мая: прогноз от Укргидрометцентра

Люди переходят улицу под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН/Александр Прилепа

Погода в Украине завтра 17 мая будет дождливой, местами с грозами. Осадки начнутся ночью, а днем распространятся на большинство областей. Температура воздуха ночью будет не менее +10 °C, а днем максимально поднимется до +23 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине на 17 мая

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Украине. Ночью на крайнем западе и востоке кратковременные дожди, местами с грозами, которые днем распространятся на остальную территорию, кроме запада.

Ветер ожидается юго-восточного направления с переходом на северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +10...+15 °C, а днем столбики термометров вырастут до +18...+23 °C.

Погодная карта Украины на 17 мая 2026 года. Фото: Укргидрометцентр

Почему участились дожди с грозой

Глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook отметил ценность майских дождей, поскольку они — "залог будущего урожая, ведь озимые как раз проходит критический период потребления почвенной влаги", а также снижают риск лесных пожаров.

По состоянию на середину мая 2026 года происходит перестройка атмосферы на летнюю, поэтому и погода неустойчива.

"Пока значительная часть Западной Европы находится под влиянием прохладного атлантического воздуха — в Мадриде и Париже лишь около +12 °C. В то же время наш регион постепенно попадает под влияние циклонов с южных морей", — сообщает Постригань.

Также синоптик прогнозирует, что в начале следующей недели в Украину начнет поступать более теплый и влажный воздух благодаря циклону, который зарождается над Каспийским морем. Поэтому следует ожидать кратковременные дожди с грозами, шквалами и градом. Температура в свою очередь повысится до +15...+16 °C ночью и +21...+26 °C днем.

Погодана карта Европы. Фото: Виталий Постригань/Facebook

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, что выходные 16-17 мая в Украине будут теплыми. Температура воздуха днем подскочит до +20...+24 °C.

Также Новини.LIVE, ссылаясь на синоптиков Ventusky, рассказывали, что на следующей неделе воздух может прогреться до +32 °C. Такое тепло возможно в Полтавской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областях.

