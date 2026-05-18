Грозы, град и шквалы: прогноз погоды в Украине на неделю

Мальчик с зонтиком.

В Украине в ближайшие дни ожидается неустойчивая и дождливая погода. Синоптики прогнозируют грозы, сильные ливни, град и шквалы ветра в ряде регионов, а также постепенное повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

Прогноз погоды с 18 по 24 мая

В понедельник, 18 мая, ночью в северо-западных областях, а днем также в центральных и южных регионах ожидаются дожди, местами с грозами. В других областях существенных осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит +10...+16 °С, днем +20...+25 °С, а в северо-западных областях и Карпатах +15...+20 °С.

Во вторник, 19 мая, ночью существенных осадков не ожидается. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут в большинстве областей, а на Левобережье возможны сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с. На крайнем западе страны будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем на Левобережье +26...+31 °С, на Правобережье +20...+25 °С.

В среду, 20 мая, ночью кратковременные дожди прогнозируют в центре и на севере страны, а днем осадки охватят большинство регионов. Кое-где возможны сильные ливни, грозы, шквалы и град. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +14...+19 °С, в западных областях +8...+13 °С, днем воздух прогреется до +26...+31 °С, а на западе до +19...+24 °С.

В четверг, 21 мая, неустойчивая погода сохранится. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем в центральных, северных и южных регионах возможны град и шквалы до 17-22 м/с. Температура существенно не изменится: на западе ночью +8...+13 °С, днем +19...+24 °С, в остальных регионах ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.

В пятницу, 22 мая, погодные условия будет определять область пониженного давления и неустойчивая воздушная масса. Ожидаются дожди, местами сильные, с грозами. В отдельных районах возможны град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях +8...+13 °С, днем +19...+24 °С, в других регионах ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.

В субботу, 23 мая, грозовые дожди прогнозируют в восточных и юго-восточных областях, а также в Крыму. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, днем +21...+26 °С.

В воскресенье, 24 мая, на большей части территории страны установится устойчивая и малооблачная погода без осадков благодаря влиянию антициклона. Ветер будет слабым, переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С.

