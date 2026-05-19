В Україні стрімко міліють річки через кліматичні зміни

Дівчина біля Дніпра.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що в Україні стрімко скорочуються водні ресурси. Причиною вона назвала кліматичні зміни, зокрема посуха.

Про це ексклюзивно Тетяна Тимочко сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Скорочення водних ресурсів в Україні

Тимочко зауважила, що світова посуха є наслідком глобальних змін клімату. За її словами, вони відчутні також в Україні. Внаслідок змін відбувається зменшення водності річок.

"Взагалі, зменшення обʼємів водних ресурсів в Україні фіксується вже останні десять років. Але зараз ми бачимо це абсолютно реально в вимірах водосховищ, найбільших таких сховищ зберігання прісної води в Дніпровському каскаді", — каже голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Через дефіцит води під загрозою опиняється й відновлення великих водних об’єктів, зокрема Каховського водосховища.

Проблему також поглиблюють високі температури, інтенсивне випаровування та застарілі системи водокористування. Тимочко закликала агросектор підготуватися та впроваджувати сучасні рішення, зокрема крапельне зрошення.

"Тільки такими засобами ми зможемо адаптуватися до невідворотних змін клімату, яке спостерігає все людство на всій планеті Земля", — додала вона.

