Температура підвищиться до +30 °, але будуть дощі: погода на завтра

Температура підвищиться до +30 °, але будуть дощі: погода на завтра

Дата публікації: 21 травня 2026 23:00
Погода в Україні на 22 травня — прийде спека з дощами
Жінка з парасолею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 22 травня, в Україні буде контрасна погода з дощами та спекою водночас. Коли у більшості областей очікуються опади, а подекуди зливи, у східній частині температура повітря сягне позначки +30 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко

Прогноз погоди в Україні 22 травня від Укргідрометцентру

Найближчої ночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вдень в Україні, крім більшості західних областей, будуть короткочасні дощ та грози. Водночас у південних, більшості центральних та Харківській областях місцями можлвий град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с

Погода в Україні 22 травня
Прогноз погоди на 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °С, а вдень підвищиться до +25...+30 °С. В західних регіонах буде дещо прохолодніше — +18...+23 °С.

Погода на 22 травня від Наталки Діденко

За прогноз Діденко, 22 травня по всій Україні можливі літні дощі. Причиною цього є атмосферні фронти та низький атмосферний тиск.

Погода на 22 травня
Карта температур на 22 травня в Україні. Фото: Метеопост

Температура повітря очікується високою, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +24...+28 °С, у східній частині аж +25...+30 °С. Лише у західних областях буде +20...+24 °С.

Як писали Новини.LIVE, в Україні стрімко міліють річки через кліматичні зміни. Через це скорочуються водні ресурси, а відновлення великих водних об’єктів залишається під загрозою. 

Також синоптики дали прогноз погоди на вихідні 23-24 травня. У ці дні теж будуть дощі з грозами, але температура повітря прогріється до +30 °С. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
