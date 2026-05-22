Антициклон принесе спеку: прогноз погоди на вихідні від синоптика Діденко

Антициклон принесе спеку: прогноз погоди на вихідні від синоптика Діденко

Дата публікації: 22 травня 2026 14:02
Перехожий на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вихідні погода в Україні поступово стабілізується завдяки впливу антициклону. Водночас частину регіонів усе ще накриватимуть дощі, грози та шквали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди на 23 і 24 травня

У суботу, 23 травня, суха погода переважатиме у західних, північних та частині центральних областей. У цих регіонах опади малоймовірні, а температура повітря буде комфортною — від +23 до +28°C.

Натомість у південних, східних та деяких центральних областях атмосферний фронт ще зумовить дощі та грози. Подекуди можливі сильні зливи, шквали та навіть град.

Найспекотніше буде на південному сході країни, де температура повітря підніметься до +25…+30°C.

Карта погоди на 23 травня. Фото: скриншот

Синоптик зазначає, що вже у неділю, 24 травня, дощі залишаться переважно на сході та південному сході України, тоді як більшість областей матимуть комфортну погоду без істотних опадів.

У Києві 23 та 24 травня очікується суха та свіжа погода. Після кількох теплих днів температура дещо знизиться — вдень у столиці прогнозують близько +21…+23°C.

Прогноз погоди на 24 травня
Карта погоди на 24 травня. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, в Укргідрометцентрі прогнозують покращення погодних умов найближчими днями.

А також стало відомо, що деякі регіони України 22 травня накриє спека до +30°C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
